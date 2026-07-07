Греция устанавливает защитные сети в море против опасной рыбы-кролика.

В связи с появлением опасной рыбы-кролика — инвазивного вида, доставляющего неудобства купающимся и местным властям в последние месяцы, — греческие власти установили защитную сетку длиной 2,5 километра.

Эта рыба содержит тетродотоксин, смертельно опасный нейротоксин, от которого нет противоядия, а её клювообразные челюсти способны прокусывать кости и металл, пишет euronews.com

В середине июня на пляже Родиш в Халкиде началась установка специальных плавучих барьеров. Проект, реализуемый муниципалитетом Халкиды, оценивается в 366 950 евро.

Заградительные барьеры будут установлены на шести пляжах в муниципалитете Халкида вдоль северной части Эвийского залива специализированными водолазными бригадами. Это пляжи Аликес, Бурнонтас, Валопулу, Каламия и Зефирос, расположенные недалеко от Родоса.

Администрация порта Эвия также планирует установить аналогичные плавучие заграждения на пляжах Сикиас, Куренти, Сувала и Папанастасиу, находящихся в ее юрисдикции.

По мнению экспертов, такие плавающие барьеры могут быть эффективны при правильной установке. Они защищают только определенную огороженную территорию, предотвращая проникновение в зону купания не только рыбы-кролика, но и медуз.

Правильная установка подразумевает, что барьер начинается от берега, простирается в более глубокую воду и возвращается на сушу, образуя полностью замкнутую полукруглую или прямоугольную безопасную зону.

Нижняя часть сети снабжена грузами, которые должны лежать на морском дне или оставлять минимальное отверстие, чтобы предотвратить проникновение медуз и рыб под барьер.

Верхняя часть состоит из поплавков и должна выступать примерно на 30–50 сантиметров над поверхностью воды, чтобы их не смыло волнами.

Барьеры следует размещать на соответствующей глубине, чтобы они были функциональными и удобными для купающихся. Однако некоторые посетители пляжа Родис жаловались, что местами они установлены на слишком мелководье, что ограничивает зону для купания.

Для сохранения эффективности сети необходимо регулярно очищать специализированными бригадами, чтобы предотвратить скопление морских организмов и водорослей, которые могут им повредить.