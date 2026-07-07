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rupor.md logorupor
7 Июля 2026, 17:40
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Молдаванку спасли из сексуального рабства в Греции в ходе операции Global Chain

34-летнюю женщину, ставшую жертвой торговли людьми, удалось спасти в рамках международной операции Global Chain.

Молдаванку спасли из сексуального рабства в Греции в ходе операции Global Chain.
Молдаванку спасли из сексуального рабства в Греции в ходе операции Global Chain.

По данным полиции, молдаванку заманили в Грецию через соцсети под предлогом романтической встречи, а затем принуждали к оказанию сексуальных услуг, передает rupor.md

Правоохранители установили ее местонахождение, вернули на родину, а главного подозреваемого объявили в международный розыск.

Следствие продолжается. Правоохранительные органы Молдовы совместно с зарубежными коллегами проверяют версию о том, что за этим случаем стоит крупный международный синдикат сутенеров. Полиция работает над установлением всех обстоятельств преступления и выявлением остальных участников преступной схемы.

Источник
rupor.md logorupor
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