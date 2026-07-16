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16 Июля 2026, 07:54
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Семья из Молдовы попала в смертельное ДТП в Греции: погибли трое

Страшная авария произошла вечером 15 июля на региональной трассе в районе Полигироса (Халкидики, Греция).

Семья из Молдовы попала в смертельное ДТП в Греции: погибли трое.
Семья из Молдовы попала в смертельное ДТП в Греции: погибли трое.

По данным греческих СМИ, в результате столкновения легкового автомобиля с молдавскими регистрационными номерами и автоцистерны погибли трое членов семьи из Молдовы — мать, отец и грудной ребенок. Выжил лишь второй несовершеннолетний ребенок, который получил травмы и был госпитализирован.

По данным греческих экстренных служб, сообщение о ДТП поступило около 18:30. По предварительной информации, легковой автомобиль, в котором находилась семья из четырех человек, столкнулся с автоцистерной при пока неустановленных обстоятельствах.

Прибывшие на место пожарные с помощью специального оборудования вытащили людей из искореженного автомобиля. Женщина и младенец были обнаружены без признаков жизни. Отец семейства в тяжелом состоянии был доставлен в больницу города Полигирос, однако вскоре скончался, несмотря на усилия врачей.

Второй ребенок семьи получил травмы и был госпитализирован в ту же больницу. Водитель автоцистерны не пострадал.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливает дорожная полиция Полигироса.

Источник
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