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eurointegration.com.ua logoeurointegration
4 Августа 2026, 14:56
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Греция призвала ЕС усилить миграционный контроль

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис призвал ЕС ввести чрезвычайный режим для реагирования на массовое миграционное давление.

Греция призвала ЕС усилить миграционный контроль.
Греция призвала ЕС усилить миграционный контроль.

В качестве дополнительных примеров он привёл массовый наплыв мигрантов из Турции в Европу в 2020 году, а также аналогичные события в Литве, Польше и Латвии на их границах с Беларусью в 2021 году, передает eurointegration.com.ua со ссылкой на politico.eu

Среди мер, предложенных греческим премьер-министром, – временная приостановка рассмотрения заявлений о предоставлении убежища, ускоренная репатриация вновь прибывших, а также немедленная финансовая и техническая помощь со стороны ЕС.

Мицотакис заявил, что недавно принятый Пакт ЕС о миграции и убежище является недостаточным, поскольку эти инструменты предназначены "для ситуаций, которые, по сути, остаются управляемыми".

"Недавние события на границах Европы, в частности в испанской Сеуте, являются очередным напоминанием о том, что миграция уже не является лишь гуманитарной проблемой или управленческим вызовом. В некоторых случаях она превратилась в инструмент геополитического давления", – отметил он, утверждая, что в таких обстоятельствах полное применение стандартных систем предоставления убежища и приема для всех прибывших "не просто сложно – зачастую это вообще невозможно".

Мицотакис отметил, что массовые притоки мигрантов подрывают доверие общественности и затрудняют функционирование Шенгенской зоны.

"В четко определенных исключительных ситуациях, сопровождающихся чрезвычайным и непропорциональным давлением – будь то на сухопутных границах или после массового прибытия по морю – странам-членам следует предоставить возможность, в рамках специального режима чрезвычайных ситуаций ЕС, временно приостановить рассмотрение заявлений о предоставлении убежища для вновь прибывших лиц, одновременно осуществляя оперативную репатриацию тех, кто не имеет права на пребывание, в полном соответствии с правовыми обязательствами ЕС", – заявил Мицотакис.

На прошлой неделе десятки тысяч мигрантов, некоторые из них – вплавь, пересекли границу с Марокко и добрались в соседний испанский город Сеута. По данным испанского правительства, почти все они уже вернулись.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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