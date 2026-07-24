theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
moldova1.md logomoldova1
24 Июля 2026, 13:52
1 312
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции

Молдавские спасатели, участвующие в миссии Европейского механизма гражданской защиты, потушили новый природный пожар в Греции. Возгорание произошло возле села Дервени, к северу от Салоников.

Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции.
Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции.

К месту возгорания отправились четыре пожарные машины и 12 сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Вместе с греческими коллегами они локализовали очаги, проливали выгоревшую территорию и не допустили распространения огня на ближайшие населенные пункты. Операция завершилась около четырех часов дня, передает moldova1.md

Первая группа из 24 пожарных и семи единиц техники пробудет в Греции до 1 августа. Помимо выездов на пожары, молдавские спасатели ежедневно проходят обучение и практические занятия вместе с греческими коллегами.

Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции

Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции

Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции

Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции

Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции

Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции

Источник
moldova1.md logomoldova1
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте