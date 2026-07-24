Спасатели из Молдовы участвовали в тушении еще одного пожара в Греции.

Молдавские спасатели, участвующие в миссии Европейского механизма гражданской защиты, потушили новый природный пожар в Греции. Возгорание произошло возле села Дервени, к северу от Салоников.

К месту возгорания отправились четыре пожарные машины и 12 сотрудников Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Вместе с греческими коллегами они локализовали очаги, проливали выгоревшую территорию и не допустили распространения огня на ближайшие населенные пункты. Операция завершилась около четырех часов дня, передает moldova1.md

Первая группа из 24 пожарных и семи единиц техники пробудет в Греции до 1 августа. Помимо выездов на пожары, молдавские спасатели ежедневно проходят обучение и практические занятия вместе с греческими коллегами.