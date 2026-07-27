Молдавские спасатели потушили лесной пожар в Греции.

Молдавские спасатели успешно справились с очередным лесным возгоранием, вспыхнувшим на юге Салоник. Об этом сообщает Генеральный инспекторат чрезвычайных ситуаций (ГИЧС), уточняя, что операция длилась более четырех часов.

Вызов поступил вечером 26 июля 2026 года, в 17:16. Команда в составе 12 пожарных на четырех спецавтомобилях оперативно выехала из оперативной базы в район населенного пункта Пилея, расположенный в 12 километрах, пишет rupor.md

По прибытии на место спасатели обнаружили, что огонь распространяется с высокой интенсивностью. Ситуация осложнялась аномальной жарой и сильным ветром, которые создавали прямую угрозу жилым домам и близлежащим населенным пунктам.

Молдавские пожарные работали совместно с греческими коллегами, разделившись на несколько секторов для ликвидации активных очагов. Благодаря слаженным действиям двух стран огонь удалось локализовать и полностью потушить, не допустив его перехода на жилую зону.

Напомним, что молдавский отряд спасателей находится в Греции с 14 июля и пробудет там до 1 августа 2026 года. Миссия предварительного позиционирования организована под эгидой Механизма гражданской защиты Европейского союза и направлена на усиление борьбы с природными пожарами в регионе.