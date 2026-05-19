rtvi.com
19 Мая 2026, 23:27
Финляндия выпустила новые инструкции для жителей из-за инцидентов с дронами

Власти Финляндии обновили инструкции о порядке действий в случае угрозы, связанной с БПЛА. Это произошло на фоне растущих опасений из-за участившихся вторжений дронов в воздушное пространство страны в последние недели.

В число рекомендаций входит планирование действий совместно с семьей и друзьями на случай ЧС, а также уточнение порядка действий на рабочем месте, передает rtvi.com со ссылкой на yle.fi

«Если ваша работа имеет важное значение для общества и вам необходимо добираться до работы, следуйте инструкциям и процедурам вашего работодателя. Заранее уточните у работодателя, что делать в случае чрезвычайной ситуации», — говорится в разъяснении спасательных служб МВД страны.

Там советуют убедиться, что на телефонах всех родственников и друзей установлено приложение 112 Suomi для экстренных случаев и что сервису предоставлены все необходимые разрешения.

«Регулярно открывайте приложение и убедитесь, что установлена последняя версия», — отмечается в обновленных рекомендациях.

rtvi.com
