Финляндия выпустила новые инструкции для жителей из-за инцидентов с дронами
Власти Финляндии обновили инструкции о порядке действий в случае угрозы, связанной с БПЛА. Это произошло на фоне растущих опасений из-за участившихся вторжений дронов в воздушное пространство страны в последние недели.
В число рекомендаций входит планирование действий совместно с семьей и друзьями на случай ЧС, а также уточнение порядка действий на рабочем месте, передает rtvi.com со ссылкой на yle.fi
«Если ваша работа имеет важное значение для общества и вам необходимо добираться до работы, следуйте инструкциям и процедурам вашего работодателя. Заранее уточните у работодателя, что делать в случае чрезвычайной ситуации», — говорится в разъяснении спасательных служб МВД страны.
Там советуют убедиться, что на телефонах всех родственников и друзей установлено приложение 112 Suomi для экстренных случаев и что сервису предоставлены все необходимые разрешения.
«Регулярно открывайте приложение и убедитесь, что установлена последняя версия», — отмечается в обновленных рекомендациях.