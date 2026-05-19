Фленкя: "Дроны, залетающие в Молдову, нужно сбивать. Зачем нам армия?"

Он заявил, что ситуация давно ненормальная, а дипломатические меры — ноты протеста и вызовы посла — не способны изменить положение, сообщает Radio Moldova.

«Эта ситуация давно ненормальная, и игра в ноты протеста и вызовы российского посла не могут изменить ситуацию. Когда наше суверенное воздушное пространство пересекают потенциально взрывоопасные летательные аппараты, это обязанность государства и вооружённых сил обеспечить безопасность граждан. Для этого у нас есть армия, мы платим налоги и в том числе для этого получаем помощь от ЕС», — заявил Александр Фленкя в эфире передачи În context на Moldova 1.

Фленкя заявил, что граждане ожидают конкретных действий, а не только дипломатических шагов.

«Граждане Молдовы ожидают, что государство и вооружённые силы наконец начнут сбивать эти дроны, а не просто уведомлять Россию, что мы их видим. Дроны, которые пролетают через нашу территорию, могут поражать цели и за её пределами, что напрямую нас затрагивает. Вопрос — почему их не сбивают?», — сказал бывший чиновник.

«Даже с нашими скромными ресурсами, но при поддержке ЕС, мы могли бы купить лицензии у украинцев на производство противовоздушных дронов. Украина уже сбивает их более дешёвыми средствами, и за 10 месяцев мы могли бы подготовить персонал для таких задач», — пояснил Фленкя.

Бывший вице-премьер подчеркнул, что Молдова имеет право на дипломатические протесты, но это не меняет поведения Москвы.

«Россия нам угрожает. Это наше суверенное право и обязанность государства — обеспечивать безопасность граждан», — заявил он.

С начала войны в Украине воздушное пространство Молдовы неоднократно нарушалось, что каждый раз осуждалось властями. 13 мая дрон пересёк страну с севера на юг, а 8 мая аналогичный случай привёл к временным ограничениям воздушного движения на севере страны.

18 мая МИД вызвал посла России в Кишинёве Олега Озерова и потребовал объяснений по инцидентам. Российская сторона ситуацию не прокомментировала.