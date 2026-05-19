19 Мая 2026, 16:32
Дрон, залетевший в Эстонию, сбил румынский истребитель
Эстонский министр обороны Ханно Певкур заявил, что "заблудившийся", вероятно, украинский ударный дрон сбил румынский истребитель.
Об этом он сказал в комментарии ERR, пишет "Европейская правда".
По словам Певкура, румынский истребитель, участвующий в миссии по патрулированию воздушного пространства, сбил дрон, который "заблудился" над Эстонией.
Он отметил, что обломки беспилотника упали на краю поля в селе Каблакюла в эстонской волости Пылтсамаа.
"Дрон упал в довольно болотистой местности, и сейчас мы все еще проводим поиски", – сказал он.
Эстонский министр обороны поблагодарил союзников из Румынии, которые провели эту операцию в реальных условиях.