Дрон, залетевший в Эстонию, сбил румынский истребитель.

Об этом он сказал в комментарии ERR, пишет "Европейская правда".

По словам Певкура, румынский истребитель, участвующий в миссии по патрулированию воздушного пространства, сбил дрон, который "заблудился" над Эстонией.

Он отметил, что обломки беспилотника упали на краю поля в селе Каблакюла в эстонской волости Пылтсамаа.

"Дрон упал в довольно болотистой местности, и сейчас мы все еще проводим поиски", – сказал он.

Эстонский министр обороны поблагодарил союзников из Румынии, которые провели эту операцию в реальных условиях.