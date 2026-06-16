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eurointegration.com.ua logoeurointegration
16 Июня 2026, 10:55
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Британия подготовила новые санкции против России

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в ходе саммита G7 во Франции намерен объявить о новых санкциях против России и удвоении поддержки Украины в энергетической сфере.

Британия подготовила новые санкции против России.
Британия подготовила новые санкции против России.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, передает eurointegration.com.ua

Ожидаемый новый пакет санкций также призван подорвать военные усилия России на нескольких фронтах, укрепив безопасность Европы.

Ожидается, что британский премьер-министр выступит во время заседания, призвав лидеров G7 к совместным дальнейшим действиям, чтобы обеспечить Украине справедливый и прочный мир, которого она заслуживает.

Как отмечается, Стармер поручил правительственным чиновникам усилить поддержку Украины во всех сферах – от военного оборудования до жизненно важной энергетической поддержки и давления на военную машину Путина – чтобы обеспечить сохранение импульса Украины на поле боя до следующей зимы.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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