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reuters
12 Июня 2026, 18:45
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Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать ее песни

Американская певица Ариана Гранде потребовала от администрации президента США Дональда Трампа прекратить использовать ее музыку для продвижения антимиграционной политики.

Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать ее песни.
Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать ее песни.

На этой неделе Белый дом опубликовал в TikTok видео, посвященное иммиграционной политике Соединенных Штатов. На кадрах видно, как сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) задерживают людей и надевают на них наручники. Фоновым сопровождением клипа стала песня Гранде Bye («Прощай»), пишет reuters.com

«Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной, гнусной чушью», — написала певица в комментарии под видео.

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, комментируя заявление Гранде, ответила: «По-настоящему варварскими, бесчеловечными и гнусными являются действия преступных нелегальных иммигрантов, которые причиняли вред и убивали невинных американских граждан».

По данным источника, близкого к певице, ее команда уже изучает способы скорейшего удаления музыки из ролика Белого дома.

Источник
reuters
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