Ариана Гранде потребовала от Белого дома не использовать ее песни.

На этой неделе Белый дом опубликовал в TikTok видео, посвященное иммиграционной политике Соединенных Штатов. На кадрах видно, как сотрудники Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) задерживают людей и надевают на них наручники. Фоновым сопровождением клипа стала песня Гранде Bye («Прощай»), пишет reuters.com

«Пожалуйста, никогда не используйте мою музыку в связи с этой варварской, бесчеловечной, гнусной чушью», — написала певица в комментарии под видео.

Пресс-секретарь Белого дома Эбигейл Джексон, комментируя заявление Гранде, ответила: «По-настоящему варварскими, бесчеловечными и гнусными являются действия преступных нелегальных иммигрантов, которые причиняли вред и убивали невинных американских граждан».

По данным источника, близкого к певице, ее команда уже изучает способы скорейшего удаления музыки из ролика Белого дома.