Греческий пляж «Кораблекрушение» расширят ради спасения легендарного корабля.

Один из самых узнаваемых пляжей Греции готовится к крупнейшему за последние десятилетия преобразованию.

Власти представили план по расширению всемирно известного пляжа Навагио на острове Закинф, чтобы защитить легендарный остов корабля от разрушения, при этом живописный уголок остаётся закрытым для туристов из-за сохраняющейся угрозы оползней, передает euronews.com

Согласно проекту популярный пляж собираются удлинить в сторону моря на 30 метров, используя для этого гравий.

Заявление прозвучало на фоне того, что пляж останется закрытым в летний сезон 2026 года. Греческие власти приняли решение запретить заход лодок и купание у берега до 31 октября из-за соображений безопасности.

Решение было принято после обследований, проведённых Организацией по планированию и защите от землетрясений (OASP), которая признала этот район зоной повышенного риска масштабных оползней.

Пляж Навагио уже закрывали в 2018 году, когда обрушилась часть скалы и пострадали семь человек. В 2022 году его потрясло землетрясение магнитудой 5,4, и доступ туда вновь временно ограничили.

Туристы, приезжающие на остров, который славится наплывом туристов, могут любоваться пляжем сверху, но для тех, кто пытается спуститься к нему, предусмотрены наказания.

Греческие власти дважды в год переоценивают уровень безопасности на пляже, чтобы взвешенно решать вопрос о допуске посетителей.

Корабль, севший на мель в октябре 1980 года, дал этому живописному месту прозвище «Пляж кораблекрушения», а сам пляж с тех пор стал одной из самых фотографируемых прибрежных достопримечательностей мира.

Со временем остов корабля сильно обветшал, его металлический корпус заметно разрушился.

Греческие власти рассчитывают, что расширение пляжа защитит судно от дальнейших повреждений. Сейчас оно находится примерно в 25 метрах от моря, но засыпка 45 000 кубометров гравия позволит отодвинуть его ещё дальше от воды.

После завершения работ по расширению пляжа можно будет приступить к реставрации самого корабля.