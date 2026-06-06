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6 Июня 2026, 22:00
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Пентагон установил максимальный уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля

Разведывательное управление Министерства обороны США опубликовало новую оценку контрразведывательных угроз.

Пентагон установил максимальный уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля.
Пентагон установил максимальный уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля.

В распространенном внутри ведомства сообщении утверждается, что уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля был повышен до «критического». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников и сотрудника разведывательного управления, передает kommersant.ru

По словам собеседников NBC, Пентагон подозревает Израиль в слежке за высокопоставленными американскими чиновниками для выяснения планов президента Дональда Трампа по конфликту на Ближнем Востоке.

Представитель Белого дома в комментарии NBC News назвал эту информацию ложной. Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что усилия израильской разведки «направлены против врагов, а не союзников».

1 июня Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Во время беседы американский президент обругал господина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. По данным Axios, Дональд Трамп опасался, что действия Биньямина Нетаньяху сорвут переговоры США с Ираном. Последний пригрозил выйти из диалога после израильских ударов по стране с дружественными властями.

Источник
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