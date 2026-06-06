Пентагон установил максимальный уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля.

В распространенном внутри ведомства сообщении утверждается, что уровень угрозы шпионажа со стороны Израиля был повышен до «критического». Об этом сообщает NBC News со ссылкой на чиновников и сотрудника разведывательного управления, передает kommersant.ru

По словам собеседников NBC, Пентагон подозревает Израиль в слежке за высокопоставленными американскими чиновниками для выяснения планов президента Дональда Трампа по конфликту на Ближнем Востоке.

Представитель Белого дома в комментарии NBC News назвал эту информацию ложной. Представитель посольства Израиля в Вашингтоне заявил, что усилия израильской разведки «направлены против врагов, а не союзников».

1 июня Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор. Во время беседы американский президент обругал господина Нетаньяху из-за эскалации в Ливане. По данным Axios, Дональд Трамп опасался, что действия Биньямина Нетаньяху сорвут переговоры США с Ираном. Последний пригрозил выйти из диалога после израильских ударов по стране с дружественными властями.