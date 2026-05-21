Бывший австрийский разведчик признан виновным в шпионаже в пользу России.

Суд в Вене признал 63-летнего Отта виновным в передаче информации российским разведчикам и Яну Марсалеку, скрывающемуся от правосудия главе обанкротившейся немецкой платежной компании Wirecard, передает bbc.com

Отт, отрицающий обвинения, приговорен к четырем годам и одному месяцу лишения свободы. Его адвокат обжаловал приговор.

Шпионский скандал вновь вызвал опасения, что Австрия остается очагом российской шпионской деятельности.

Помимо шпионажа, Отт был признан виновным в злоупотреблении служебным положением, взяточничестве, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и злоупотреблении доверием.

В суде прозвучало, что он оказывал поддержку «секретной разведывательной службе Российской Федерации в ущерб Республике Австрия», собирая секретные факты и большой объем личных данных из полицейских баз данных с 2015 по 2020 год.

Прокуроры заявили, что Отт передавал эту информацию Марсалеку и неизвестным представителям российской разведки, получая за это плату.

Марсалек, который также является гражданином Австрии, разыскивается немецкой полицией по обвинению в мошенничестве и в настоящее время, как полагают, находится в Москве, куда он бежал через Австрию в 2020 году.

Предполагаемый агент российской разведки Марсалек находится под действием «красного уведомления» Интерпола — международного запроса, по которому он может быть арестован, если будет обнаружен на территории любой из стран, входящих в эту международную полицейскую организацию, насчитывающую 196 членов.

Прокуроры сообщили суду, что Марсалек поручил Отту получить ноутбук, содержащий секретное электронное оборудование, используемое государствами ЕС для защищенной электронной связи. Ноутбук, по их словам, был передан российской разведке.

Отт также был признан виновным в передаче Москве данных со служебных телефонов высокопоставленных австрийских чиновников Министерства внутренних дел Австрии. Он завладел телефонами после того, как они случайно упали в реку Дунай во время лодочной прогулки, организованной австрийским МВД.

В суде стало известно, что он скопировал их содержимое и передал его Марсалеку и Москве.

Обвинение заявило суду, что Отт «не испытывал романтических чувств к России», а был движим финансовыми мотивами и разочарованием в работе.

Отт в суде отрицал обвинения. Он заявил, что не работал на Москву, а проводил тайную операцию в сотрудничестве с западной разведывательной службой.

Дело пролило свет на другие предполагаемые действия Марсалека, которому впоследствии были предъявлены обвинения в мошенничестве и растрате, в связи с подозрением в завышении общей суммы баланса и объема продаж Wirecard.

Также считается, что Марсалек руководил группой болгар, осужденных в Лондоне в 2025 году за шпионаж в пользу России.

Когда Отта арестовали в 2024 году, тогдашний канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал это дело «угрозой демократии и национальной безопасности нашей страны».