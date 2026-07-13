Украинские военные за неделю атаковали 90 российских судов в Азовском море.

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") рассказал, что к утру 12 июля украинские военные за неделю поразили в Азовском море 90 российских танкеров, паромов и других судов.

По подсчетам Бровди, атаки совершались "каждые 112 минут" в период с 6-го по 12 июля, сообщает currenttime.tv

Министерство обороны Украины на протяжении недели постоянно сообщало о поражении российских судов в Азовском море. Российская сторона подтверждала некоторые из этих атак.

Генштаб ВСУ писал, что атакованные российские танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах российской армии.