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currenttime.tv logocurrenttime
13 Июля 2026, 11:38
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Украинские военные за неделю атаковали 90 российских судов в Азовском море

Командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди ("Мадяр") рассказал, что к утру 12 июля украинские военные за неделю поразили в Азовском море 90 российских танкеров, паромов и других судов.

Украинские военные за неделю атаковали 90 российских судов в Азовском море.
Украинские военные за неделю атаковали 90 российских судов в Азовском море.

По подсчетам Бровди, атаки совершались "каждые 112 минут" в период с 6-го по 12 июля, сообщает currenttime.tv

Министерство обороны Украины на протяжении недели постоянно сообщало о поражении российских судов в Азовском море. Российская сторона подтверждала некоторые из этих атак. 

Генштаб ВСУ писал, что атакованные российские танкеры используются для транспортировки российской нефти и нефтепродуктов в обход международных санкций, а паромы обеспечивают военную логистику и перевозку грузов в интересах российской армии.

Источник
currenttime.tv logocurrenttime
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