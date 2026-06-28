Гражданам "недружественных" стран блокируют счета в России.

С июня указ Путина об обязательствах перед иностранными кредиторами затрагивает депозиты иностранцев-нерезидентов из "недружественных" стран в России. Некоторые из них жалуются на заморозку вкладов.

С начала июня граждане ряда стран, которые Россия считает "недружественными", столкнулись с заморозкой вкладов в банках РФ. Об этом издание РБК сообщает в воскресенье, 28 июня, ссылаясь на клиентов Т-Банка, Сбербанка и ВТБ, передает dw.com

Так, в сообщениях пользователям Т-Банка говорится, что счета заблокированы "в рамках настройки процессов" для исполнения указа президента России Владимира Путина.

Среди лиц, пострадавших от блокировки банковских счетов и активов, оказались обладатели "визы талантов", иностранцы-нерезиденты, заявившие о приверженности "традиционным российским духовно-нравственным ценностям", а также этнические русские, оформляющие документы для переезда в Россию из "недружественных" государств.

Указ президента об обязательствах перед иностранными кредиторами

Власти России 1 июня расширили действие указа "О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами", который регулирует выплаты по займам, ценным бумагам и другим долгам перед кредиторами из "недружественных" стран. Теперь под действие документа попадают банковские депозиты иностранцев-нерезидентов. Как следствие, банки обязаны перечислять доход по депозитам таких лиц размером свыше 10 миллионов рублей в месяц на специальные счета типа "С", распоряжение которыми существенно ограничено.

В указе главы государства не разъясняется, распространяются ли новые правила на все вклады или только на срочные. Это дает финансовым институтам возможность по-разному подходить к трактовке документа.

В Банке России пообещали при необходимости выпустить разъяснения по новым нормам. Пострадавшие клиенты могут оспорить ограничения, обратившись к регулятору или в суд.

Реестр "недружественных" стран

Перечень "недружественных" государств появился в России в 2021 году и включал только Чехию и США. Он был существенно расширен вскоре после военного вторжения РФ в Украину и последовавших за этим санкций в отношении Москвы. Сейчас в список входят 49 стран, в том числе все 27 государств Евросоюза.