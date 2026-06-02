theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Infotag.md logoInfotag
2 Июня 2026, 11:56
1 798
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Посольство РФ: Россия не заинтересована в конфронтации с Молдовой

Посольство России в Кишинёве выступило с заявлением, в котором подчеркнуло отсутствие агрессивных намерений в отношении Республики Молдова и нежелание конфронтации.

Посольство РФ: Россия не заинтересована в конфронтации с Молдовой.
Посольство РФ: Россия не заинтересована в конфронтации с Молдовой.

Заявление прозвучало на фоне недавнего падения беспилотника в румынском Галаце, который местные власти, ещё до представления доказательств, назвали российским, пишет infotag.md

В диппредставительстве не исключают, что «молдавские власти совместно с «партнерами» готовят аналогичную инсценировку и в Молдове с целью традиционно обвинить во всем Россию и спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях».

«Все ранее выдвигаемые к России обвинения в причастности к «падениям БПЛА» и загрязнению Днестра так и остались без доказательств, несмотря на просьбы предоставить конкретные факты», - напомнили дипломаты.

По их словам, «предыдущие информационные вбросы желаемого эффекта на общественность не произвели – напротив, множатся вопросы об истинных мотивах, стоящих за подобными инсценировками».

Посольство призвало руководство Республики Молдова «не идти на поводу тех, кто несбыточно мечтает нанести России «стратегическое поражение», и воздерживаться от авантюрных эскалационных шагов».

Источник
Infotag.md logoInfotag
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте