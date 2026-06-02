Посольство РФ: Россия не заинтересована в конфронтации с Молдовой.

Заявление прозвучало на фоне недавнего падения беспилотника в румынском Галаце, который местные власти, ещё до представления доказательств, назвали российским, пишет infotag.md

В диппредставительстве не исключают, что «молдавские власти совместно с «партнерами» готовят аналогичную инсценировку и в Молдове с целью традиционно обвинить во всем Россию и спровоцировать новый виток эскалации в двусторонних отношениях».

«Все ранее выдвигаемые к России обвинения в причастности к «падениям БПЛА» и загрязнению Днестра так и остались без доказательств, несмотря на просьбы предоставить конкретные факты», - напомнили дипломаты.

По их словам, «предыдущие информационные вбросы желаемого эффекта на общественность не произвели – напротив, множатся вопросы об истинных мотивах, стоящих за подобными инсценировками».

Посольство призвало руководство Республики Молдова «не идти на поводу тех, кто несбыточно мечтает нанести России «стратегическое поражение», и воздерживаться от авантюрных эскалационных шагов».