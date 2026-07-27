Граждан Румынии обяжут отапливать жилье «только сертифицированной биомассой».

Парламенту Румынии может принять законопроект, предусматривающий возможность применять для отопления жилищ только «сертифицированную биомассу». То есть, опилки, стружку и другие древесные остатки, а не бревна и поленья.

В Румынии 3,5 млн домов, в которых проживает около 8 млн человек, отапливается дровами – это около 85% жилищного фонда в сельской местности страны. Принятие законопроекта оставляет мало альтернатив для энергообеспечения, за исключением электроэнергии по одной из самых высоких цен в Европе, пишет logos-pres.md со ссылкой на agrointel.ro

«AUR не будет голосовать за этот законопроект, он толкнет румын в еще большую энергетическую бедность», цитирует agrointelegența депутата от этой партии Кэлин Матиеш.