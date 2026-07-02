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ipn
2 Июля 2026, 22:06
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Почти треть жилья в стране не подключена к водоснабжению и канализации

Почти треть жилых домов в Республике Молдова не подключены ни к сети водоснабжения, ни к канализации.

Почти треть жилья в стране не подключена к водоснабжению и канализации.
Почти треть жилья в стране не подключена к водоснабжению и канализации.

Согласно данным Национального бюро статистики, на 1 января 68,2% жилья имели доступ к водопроводу, а 66% — к канализации, передает ipn.md

Всего официальный жилищный фонд достиг 1,365 млн единиц жилья, увеличившись на 2,1% по сравнению с началом 2025 года. Общая площадь жилья превысила 93,3 млн квадратных метров, что на 1,7% больше за год.

Наибольшее количество жилья находится в северном регионе (29,1%), затем следуют центральный регион (27,4%), муниципий Кишинёв (26,4%), южный регион (13,3%) и АТО Гагаузия (3,8%).

Данные НБС показывают, что более половины жилья расположено в сельской местности — 54,8% (748 тыс. домов), тогда как в городах — 45,2% (617,4 тыс.).

Что касается отопления, менее половины жилья подключено к централизованной системе (47,3%). Большинство домов – трехкомнатные, что составляет 35,9% от общего числа.

Источник
ipn
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