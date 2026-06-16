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libertatea.ro logolibertatea
16 Июня 2026, 09:35
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Город в Румынии пытается убедить жителей отказаться от автомобилей

Тимишоара предпринимает шаги, чтобы сократить использование личных автомобилей и уменьшить транспортные пробки.

Город в Румынии пытается убедить жителей отказаться от автомобилей.
Город в Румынии пытается убедить жителей отказаться от автомобилей.

Власти города инвестируют в общественный транспорт, велосипедную инфраструктуру и расширение пешеходных зон. Цель программы — предложить жителям реальные альтернативы поездкам на машине, сообщает libertatea.ro

По словам вице-мэра города Рубена Лацеу, задача властей не в том, чтобы полностью отказаться от автомобилей, а в том, чтобы сбалансировать транспортную систему. Планируется, что треть поездок будет осуществляться на личных автомобилях, треть — на общественном транспорте, и ещё треть — пешком, на велосипеде или самокате.

За последние годы город значительно модернизировал общественный транспорт, закупив новые автобусы, троллейбусы и трамваи. Это уже привело к росту числа пассажиров, включая более миллиона поездок на трамваях в начале 2026 года.

В городе также действует более 100 километров велосипедных дорожек, однако их качество остаётся неоднородным, а часть маршрутов имеет разрывы. Велосипедисты жалуются на недостаточную безопасность и непрерывность инфраструктуры.

Одной из ключевых проблем остаётся нехватка парковочных мест и высокая загруженность центра города. Власти уже начали сокращать количество парковок в исторической части города, превращая улицы в пешеходные зоны.

Источник
libertatea.ro logolibertatea
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