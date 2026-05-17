Автомобиль въехал в толпу в Италии: ранены восемь человек.

В итальянском городе Модена мужчина за рулем автомобиля въехал в толпу людей, после чего пытался совершить нападение с ножом. Ранения получили восемь человек, у четверых из них диагностированы тяжелые травмы, всем потребовалась госпитализация. Об этом в субботу, 16 мая, сообщает итальянское агентство ANSA, передает delfi.ee

По предварительным данным, озвученным мэром города Массимо Меццетти, автомобиль „выехал на тротуар, сбил велосипед“, а затем - 55-летнюю женщину, прижав ее к витрине магазина. Отмечается, что она „получила самые тяжелые травмы, у нее раздавлены обе ноги“.

Как рассказал один из свидетелей, машина перемещалась по центру города на скорости около 100 км/ч. После наезда на пешеходов водитель попытался скрыться, но за ним побежали несколько прохожих. В итоге организатор наезда напал на одного из преследователей с ножом, но прохожим удалось задержать его и передать полиции. Сейчас водителя допрашивают.

За рулем, как сказал мэр ANSA, был 30-летний мужчина североафриканского происхождения. Речь идет о 31-летнем гражданине Италии марокканского происхождения Салиме Эль-Кудри, пишет газета il Resto del Carlino из соседней с Моденой Болоньи. По информации издания, в момент наезда он не находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Сообщается также, что водитель родился в провинции Бергамо, успел получить экономическое образование и жил в районе Модены. Ранее проблем с законом у него не было.



