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noi.md logonoi
7 Июня 2026, 09:49
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Копач: В Кишиневе скоро внедрят систему e-ticketing в общественном транспорте

Систему электронных билетов в общественном транспорте e-ticketing, планируется внедрить в скором времени, если не конца этого года, то в середине следующего года.

Копач: В Кишиневе скоро внедрят систему e-ticketing в общественном транспорте.
Копач: В Кишиневе скоро внедрят систему e-ticketing в общественном транспорте.

Об этом сообщил глава Управления общественного транспорта муниципия Кишинев Лилиан Копач, выступая в ток-шоу "Без галстуков с Александром Стахурским" на телеканале N4, передает noi.md 

Он отметил, что эти системы стоят недёшево, и вопрос финансов немаловажен. Речь идет о том, чтобы в рамках системы e-ticketing иметь более полную информацию не только о количестве перевозимых пассажиров, но и статистику по разным категориям граждан (учащиеся, студенты, пенсионеры), оплате ими тех или иных абонементов, а это требует дорогостоящего софта. 

Лилиан Копач пояснил, что реализуемый ранее пилотные проекты по внедрению системы электронных билетов не дали возможности получить необходимые сведения такого рода. И поэтому нужны всё-таки большие средства для закупки специального софта, оборудования, валидаторов билетов и т.д.

Ранее в Кишиневе было представлено исследование системы электронных билетов (e-ticketing), которое является частью проекта MOVE IT like Lublin, финансируемого Европейским союзом и реализуемого мэрией Кишинева. 

По словам экспертов, проводивших исследование, в документе представлены решения для общественного транспорта, такие как бесконтактные карты, цифровые билеты и мобильные приложения, призванные обеспечить гражданам быстрый доступ, повышенный комфорт и более чистую окружающую среду. 

Проект направлен на модернизацию общественного транспорта в Кишиневе и приведение его в соответствие с европейскими стандартами.

Источник
noi.md logonoi
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