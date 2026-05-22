theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
22 Мая 2026, 12:33
12 649
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В воскресенье в центре Кишинева перекроют движение транспорта

Мэрия Кишинева сообщает, что в воскресенье, 24 мая, на ряде улиц столицы будет приостановлено дорожное движение.

В воскресенье в центре Кишинева перекроют движение транспорта.
В воскресенье в центре Кишинева перекроют движение транспорта.

Ограничения вводятся в связи с проведением массовых мероприятий: «Фестиваля традиций», который будет организован на пешеходной улице Евгения Доги, и социально-спортивной акции «Велохора» (VELOHORA), передает rupor.md

В период с 05:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре, на участке между улицами Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Мера связана с организацией и проведением велопробега «Велохора-2026». Движение транспорта, включая общественный, будет перенаправлено по прилегающим улицам.

Непосредственно велопробег пройдет с 12:00 до 14:00. Старт будет дан на Площади Великого Национального Собрания (ПВНС), а маршрут движения выглядит следующим образом: ПВНС – пр. Штефана чел Маре – ул. Каля Ешилор (до ул. Гидигич) – разворот – ул. Каля Ешилор – пр. Штефана чел Маре – ул. Чуфля – бул. Дачия (до пр. Дечебала) – разворот – бул. Дачия – ул. Чуфля – пр. Штефана чел Маре – ПВНС.

На протяжении самого маршрута движение общественного транспорта полностью перекрываться не будет, за исключением коротких интервалов для пропуска колонны велосипедистов в сопровождении экипажей полиции.

Кроме того, в воскресенье движение транспорта будет приостановлено на следующих участках:

  • на улице Колумна, на участке между улицами Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина — с 20:00 субботы (23.05.2026) до 05:00 понедельника (25.05.2026);

  • на улице Александру чел Бун, на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — 24.05.2026 в период с 12:00 до 22:00.

Движение транспорта, в том числе общественного, будет перенаправлено по прилегающим улицам.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте