В воскресенье в центре Кишинева перекроют движение транспорта.

Ограничения вводятся в связи с проведением массовых мероприятий: «Фестиваля традиций», который будет организован на пешеходной улице Евгения Доги, и социально-спортивной акции «Велохора» (VELOHORA), передает rupor.md

В период с 05:00 до 16:00 будет перекрыто движение транспорта по проспекту Штефана чел Маре, на участке между улицами Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина. Мера связана с организацией и проведением велопробега «Велохора-2026». Движение транспорта, включая общественный, будет перенаправлено по прилегающим улицам.

Непосредственно велопробег пройдет с 12:00 до 14:00. Старт будет дан на Площади Великого Национального Собрания (ПВНС), а маршрут движения выглядит следующим образом: ПВНС – пр. Штефана чел Маре – ул. Каля Ешилор (до ул. Гидигич) – разворот – ул. Каля Ешилор – пр. Штефана чел Маре – ул. Чуфля – бул. Дачия (до пр. Дечебала) – разворот – бул. Дачия – ул. Чуфля – пр. Штефана чел Маре – ПВНС.

На протяжении самого маршрута движение общественного транспорта полностью перекрываться не будет, за исключением коротких интервалов для пропуска колонны велосипедистов в сопровождении экипажей полиции.

Кроме того, в воскресенье движение транспорта будет приостановлено на следующих участках:

на улице Колумна, на участке между улицами Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони и А. Пушкина — с 20:00 субботы (23.05.2026) до 05:00 понедельника (25.05.2026);

на улице Александру чел Бун, на участке между улицами А. Пушкина и Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони — 24.05.2026 в период с 12:00 до 22:00.

Движение транспорта, в том числе общественного, будет перенаправлено по прилегающим улицам.