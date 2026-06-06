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6 Июня 2026, 18:15
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Google будет платить SpaceX почти миллиард долларов в месяц за мощности для ИИ

Google заключила крупную сделку со SpaceX Илона Маска: компания будет платить 920 миллионов долларов в месяц за доступ к большому кластеру ИИ-чипов.

Google будет платить SpaceX почти миллиард долларов в месяц за мощности для ИИ.
Google будет платить SpaceX почти миллиард долларов в месяц за мощности для ИИ.

Об этом говорится в документах к IPO SpaceX. Соглашение должно действовать с октября 2026 года до конца июня 2029 года, передает bild.de

Вычислительные мощности нужны Google для сервисов на базе искусственного интеллекта. Похожую сделку со SpaceX заключила и компания Anthropic: она будет платить 1,25 миллиарда долларов в месяц. 

На фоне бума ИИ технологические компании резко наращивают расходы на инфраструктуру: только Google планировала в этом году капитальные вложения до 190 миллиардов долларов, в основном в дата-центры.

SpaceX планирует выйти на биржу Nasdaq 12 июня. По данным источников, компания предложит 555 миллионов новых акций по 135 долларов за штуку, а объем IPO может составить 75 миллиардов долларов. Если это подтвердится, размещение станет крупнейшим в истории. 

Источник
bild
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