theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Евровидение-2026
Арест Плахотнюка
Газовый кризис
Бельцы
Цены на топливо
Карта
Курс валют
Погода
ТВ программа
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
20 Мая 2026, 16:51
6 268
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Google превратит чат-бота Gemini в автономного ИИ-агента

Google представил крупное обновление приложения Gemini на конференции I/O 2026. За год аудитория сервиса выросла более чем вдвое — с 400 млн пользователей в 2025 году до более 900 млн человек в 230 странах в месяц.

Google превратит чат-бота Gemini в автономного ИИ-агента.
Google превратит чат-бота Gemini в автономного ИИ-агента.

Главный поворот — Gemini должен стать не просто ассистентом, который отвечает на запросы, а агентом, способным сам выполнять задачи в фоновом режиме, передает blog.google

Главной частью обновления стал Gemini Spark — персональный ИИ-помощник на базе модели Gemini 3.5, который должен работать в режиме 24/7. Spark встроен в инструменты Google Workspace — Gmail, Docs и Slides — и может продолжать выполнять задачи автономно даже после закрытия приложения. Среди сценариев — автоматический разбор выписок по кредитным картам, отслеживание входящих писем по заданным критериям и подготовка сводных отчетов из переписки и заметок совещаний.

Одновременно Google запустил Daily Brief — персонализированный утренний дайджест, который собирает срочные письма из Gmail, предстоящие события из Calendar и превращает их в структурированную сводку с рекомендуемыми следующими шагами. Пока функция доступна только в США подписчикам Google AI Plus, Pro и Ultra.

Интерфейс приложения перевели на новый дизайн-язык Neural Expressive — с динамическими анимациями, обновленной типографикой и тактильной обратной связью. Gemini теперь формирует ответы в реальном времени и может встраивать в них изображения, интерактивные временные шкалы и динамическую графику, а не ограничиваться обычными текстовыми блоками. Обновление выходит глобально на вебе, Android и iOS для всех пользователей.

Google также расширил список сервисов, которые можно подключать к Gemini через протокол MCP. Среди них Canva, OpenTable и Instacart. В ближайшие недели Spark должен получить возможность управлять браузером, отправлять текстовые сообщения и письма; также появится инструмент для создания пользовательских субагентов. Летом 2026 года для macOS выйдет версия приложения с поддержкой Spark и новыми голосовыми функциями.

Spark пока доступен ограниченному кругу тестировщиков; бета-версию для подписчиков Google AI Ultra в США планируют открыть на следующей неделе.

Google отдельно подчеркивает, что агент будет запрашивать подтверждение пользователя перед действиями с возможными серьезными последствиями — например, перед платежами или отправкой писем. Для агентных ИИ-систем такая граница между подсказками и реальными действиями становится все важнее на фоне растущего внимания регуляторов.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте