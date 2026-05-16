Google объединит звонки из Telegram и WhatsApp в одной программе.

Компания работает над обновлением стандартного приложения звонков, которое позволит напрямую звонить через VoIP-сервисы вроде WhatsApp, Telegram или Messenger без необходимости отдельно открывать эти программы, передает itc.ua

Функцию уже заметили в тестовой сборке Android Canary 2605. Журналисты Android Authority смогли запустить ее на смартфоне Google Pixel 9. Нововведение появилось в настройках приложения Phone by Google — стандартного номеронабирателя для смартфонов Pixel.

Главное изменение заключается в том, что Android начнет интегрировать звонки из сторонних приложений в общую историю вызовов. Таким образом VoIP-звонки через WhatsApp, Telegram или Messenger будут выглядеть почти так же, как обычные мобильные вызовы.

После обновления пользователь сможет прямо из стандартной «звонилки» перезвонить контакту через нужный мессенджер. Android больше не будет заставлять открывать отдельное приложение только для того, чтобы ответить или повторить вызов. Для тех, кто ежедневно пользуется VoIP-сервисами, это может заметно упростить работу со смартфоном.

Функция работает через Android Telecom Framework — системный механизм, который отвечает за телефонные вызовы. Google позволяет сторонним приложениям регистрировать свои звонки на уровне системы, чтобы они отображались в родном номеронабирателе наравне с сотовыми вызовами.

В настройках также появился новый параметр, который позволяет сторонним приложениям показывать свои звонки в истории вызовов. Именно он и активирует интеграцию между мессенджерами и стандартным телефонным приложением.

Google тестирует эту возможность уже длительное время, но теперь похоже, что компания готовится к более широкому запуску в рамках функции Calling Accounts. По предварительным данным, нововведение станет доступным на смартфонах с Android 16.1 и более новыми версиями системы.

Это нововведение не выглядит революционно на бумаге, но оно может существенно улучшить повседневный опыт работы со смартфоном для людей, которые активно общаются в мессенджерах. Android постепенно превращает стандартный номеронабиратель в единый центр для всех типов звонков — независимо от того, это мобильная сеть или VoIP-сервис.