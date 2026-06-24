Европа задыхается от жары, но Эль-Ниньо здесь почти ни при чем.

На фоне температуры выше 40 °C во Франции и предупреждений о смертельно опасной жаре многие связывают происходящее с возвращением Эль-Ниньо.

Однако метеорологи утверждают, что нынешний зной в Европе объясняется прежде всего изменением климата, а влияние тихоокеанского феномена остается ограниченным, передает euronews.com

Западная Европа изнывает от третьей за год и беспрецедентной по силе волны жары, и перешагнувший во многих районах Франции за отметку в 40 градусов столбик термометра, судя по всему, не пойдет на спад как минимум до выходных.

В понедельник, 22 июня, французские власти Франции перевели более половины из 96 департаментов материковой части страны на красный, самый высокий уровень предупреждения о жаре, призвав жителей проявлять "абсолютную бдительность" и избегать прямых солнечных лучей в период аномальной погоды.

В ряде французских регионах температура не только поднимается выше 40 градусов днем, но и не опускается ниже 20, а то и 25 градусов ночью. Когда в течение суток температура не опускается ниже 20 градусов, синоптики говорят о так называемых тропических ночах. Такие температуры не позволяют людям, не имеющим кондиционера, отдохнуть и выспаться.

В понедельник на юго-востоке Франции в городке Карпантра в автомобиле были найдены мертвыми двое детей в возрасте четырёх и двух лет; власти заявили, что основная версия причины их смерти связана с сильной жарой. При этом, по первым данным расследования, дети сами забрались и закрылись в машине, стоящей рядом с их домом. Эта трагедия последовала за гибелью трёх пожилых людей в районе Бордо в выходные из-за проблем со здоровьем на фоне экстремальных температур.

По ту сторону Ла-Манша Британская метеослужба (Met Office) объявила на сегодня и завтра красное предупреждение в связи с экстремальной жарой для части центральной и южной Англии, а также Уэльса. Ожидается, что в ближайшие дни температура поднимется до 39 °C, при этом ночи также будут "очень тёплыми".

"Влажность тоже является фактором, усиливающим воздействие этой волны жары и делая тепловой стресс угрозой для всех", - заявили в Met Office.

В Германии рост температур повысил риск лесных пожаров, особенно на юге и востоке страны. В ряде регионов, включая Бонн, Штутгарт и Франкфурт, к выходным ожидают температуры, приближающиеся к 40 °C.

Стоит ли за нынешней жарой в Европе феномен Эль‑Ниньо?

В начале месяца Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) после многомесячного мониторинга официально объявило о начале условий Эль‑Ниньо в тропической части Тихого океана.

Многие синоптики предупреждают, что нынешний Эль‑Ниньо может стать самым мощным за десятилетия, из-за чего СМИ заговорили о так называемом "Супер Эль‑Ниньо". Однако это не является официальным научным термином и не используется NOAA.

Эль‑Ниньо (в переводе с испанского - "мальчик") - это природное явление, при котором температура воды в восточной части Тихого океана становится необычно высокой. Это может повышать глобальные температуры и создавать условия для более экстремальной погоды.

Предыдущие эпизоды Эль‑Ниньо, например тот, который продолжался с мая 2023‑го по март 2024 года, способствовали рекордной жаре, подпитывавшей серию смертоносных волн жары, лесных пожаров и наводнений по всему миру.

Эксперты Института водного образования IHE Delft в Нидерландах предупреждают, что Эль‑Ниньо вызывает не только повышение температур, но и целый ряд косвенных эффектов, включая засухи, угрозу продовольственной безопасности и даже перебои с электроснабжением.

Многие СМИ объясняют нынешнюю волну жары в Европе влиянием Эль‑Ниньо, но основательница глобальной платформы метеопрогнозов WYF24 Иоанна Вергини в комментарии Euronews Earth назвала это "метеорологически некорректным".

"Сейчас в Тихом океане нет сильной фазы Эль‑Ниньо, а даже когда она есть, его прямое влияние на летнюю жару в Европе слабое и плохо прослеживается", - отметила она.

"Мы имеем дело с классической блокировкой струйного течения на фоне рекордно тёплой погоды. Купол жары - это механизм, долгосрочное потепление - усилитель, а Эль‑Ниньо лишь отвлекает от сути", - отметила Ионна Вергини, метеорологю.

Когда и где сказываются последствия Эль‑Ниньо?

Хотя последствия Эль‑Ниньо могут быть серьёзными, сильнее всего нарушения погоды ощущаются в тропиках. Одним из типичных рисков являются наводнения в Южной Америке, например, на севере Перу; они могут затрагивать также части Восточной Африки, Центральной Азии и юга США.

Во время Эль‑Ниньо растут риски засух и лесных пожаров, особенно на большей части территории Австралии, на севере Южной Америки и в азиатских странах, таких как Индонезия.

В Европе и Великобритании влияние Эль‑Ниньо гораздо более опосредованное, но оно может повышать вероятность более нестабильной погоды позже в году — например, более мягкой, дождливой и ветреной осени и начала зимы.

"Эль‑Ниньо может также быть связан с более холодной и спокойной погодой в конце зимы в Великобритании, - отмечают в британской метеослужбе. - Однако любые возможные последствия будут оцениваться более детально по мере уточнения прогнозов позже в этом году".

Климатологи прогнозируют, что в конце этого года и в 2027‑м на планете, скорее всего, будут наблюдаться очень высокие температуры, но к уже охватившей значительную часть Западной Европы аномальной жаре это отношения не имеет.

Эль‑Ниньо "приходит и уходит" - в отличие от изменения климата

Большинство эпизодов Эль‑Ниньо временно повышали среднюю глобальную температуру примерно на 0,2 °C.

Это не столь существенно, как вызванное человеком изменение климата, которое уже увеличило среднюю температуру поверхности Земли примерно на 1,3–1,5 °C по сравнению с доиндустриальным уровнем.

Таким образом, влияние Эль‑Ниньо усиливается уже существующим потеплением. Именно поэтому 2025 год стал третьим по жаре за всю историю наблюдений - более тёплым, чем год Эль‑Ниньо 2016‑й, - несмотря на естественное охлаждающее воздействие эпизода Ла‑Нинья.

Ла‑Нинья (в переводе с испанского - "девочка") обычно охлаждает глобальные температуры, усиливая пассаты и поднимая более холодную воду с глубин океана к поверхности в районе экваториального Тихого океана. Ла‑Нинья также возникает нерегулярно, но, как правило, длится дольше, чем Эль‑Ниньо.

"Эль‑Ниньо - природное явление, - заявила климатолог Фридерике Отто из Имперского колледжа Лондона ещё в мае, до официального объявления о начале этого явления. - Он приходит и уходит. Изменение климата, напротив, будет только ухудшаться, пока мы не прекратим сжигать ископаемое топливо. Именно изменение климата - причина для серьёзной тревоги".

Европа нагревается более чем вдвое быстрее, чем в среднем планета. Части Европы также находятся в Арктике - самом быстро нагревающимся регионе Земли, где температура растёт в три–четыре раза быстрее глобальной. По мере таяния снега и льда поверхность отражает всё меньше солнечного света, а более тёмные участки суши и моря поглощают больше тепла, что ещё сильнее ускоряет таяние.

Благодаря мерам по ограничению выбросов Европа смогла снизить уровень загрязнения воздуха, что принесло значительные преимущества для здоровья людей и окружающей среды. Но это также уменьшило количество низких облаков, образующихся из аэрозолей и служивших своеобразным охлаждающим барьером.