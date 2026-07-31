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eurointegration.com.ua logoeurointegration
31 Июля 2026, 23:29
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Глава МИД Румынии рассказала о разговоре с Сибигой: Речь шла об энергетике

Министр иностранных дел Румынии Оана Цою провела телефонный разговор со своим украинским коллегой Андреем Сибигой; в первую очередь речь шла об энергетическом кризисе в Румынии и поддержке со стороны Украины.

Глава МИД Румынии рассказала о разговоре с Сибигой: Речь шла об энергетике.
Глава МИД Румынии рассказала о разговоре с Сибигой: Речь шла об энергетике.

Цою заявила, что рассказала Сибиге о последствиях сильной засухи в бассейне Дуная для производства атомной энергии в Румынии и обсудила с ним пути обеспечения поставок из Украины с учетом её производственных мощностей и графика технического обслуживания, передает eurointegration.com.ua

По ее словам, этот разговор продолжил позитивную динамику диалога между министерствами энергетики обеих стран, которые представляют Илие Боложан и Денис Шмыгаль.

В пятницу Румыния объявила чрезвычайное положение на энергетическом рынке вследствие сильной засухи. Эти обстоятельства вынудили страну остановить один из реакторов атомной электростанции "Чернаводэ". Цою отметила, что в связи с этим в часы пиковой нагрузки страна также будет рассчитывать на производство электроэнергии в Украине.

Министр напомнила, что в рамках стратегического партнерства в мае президенты Украины и Румынии договорились о строительстве линии электропередачи высокого напряжения 400 кВ между странами.

"Сегодняшний день является еще одним примером того, как объединение энергетических сетей приносит пользу как Румынии, так и Украине, а также рынкам ЕС, поскольку энергетика, бесспорно, является жизненно важным элементом наших экономик и напрямую влияет на расходы и качество жизни граждан", – отметила Цою.

В ходе беседы с Сибигой чиновница выразила ему солидарность и сочувствие после очередной ночи российских атак на украинские города.

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Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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