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eurointegration.com.ua logoeurointegration
5 Июня 2026, 17:17
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Глава ЕК о взрыве дрона в Румынии: Реакция ЕС должна быть соответствующей остроте ситуации

Урсула фон дер Ляйен выразила солидарность с Румынией на фоне инцидентов с дронами, назвав их прямым следствием российской войны против Украины.

Глава ЕК о взрыве дрона в Румынии: Реакция ЕС должна быть соответствующей остроте ситуации.
Глава ЕК о взрыве дрона в Румынии: Реакция ЕС должна быть соответствующей остроте ситуации.

Фон дер Ляйен прокомментировала взрыв морского беспилотника в румынском порту Констанцы 5 июня, который произошел через неделю после того, как российский дрон упал на жилой дом в городе Галац, передает eurointegration.com.ua

"Это является прямым следствием войны России против Украины. Это все больше становится прямой угрозой для стран на нашей восточной границе. Наша солидарность с каждым государством-членом, которое подвергается этим угрозам, является безоговорочной", – подчеркнула глава Еврокомиссии.

Она заявила, что реакция ЕС должна быть соответствующей остроте ситуации. По словам чиновницы, Европа инвестирует значительные суммы в средства противодействия дронам, противовоздушную оборону и системы раннего предупреждения. Фон дер Ляйен также упомянула о программе по перевооружению SAFE, по которой страны-члены получают займы на закупку оборудования.

"SAFE поможет построить более сильную Румынию и более сильную Европу", – добавила чиновница.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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