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euronews.com logoeuronews
9 Июля 2026, 22:11
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США одобрили продажу ракет Tomahawk Германии

США одобрили продажу Германии крылатых ракет дальнего радиуса действия Tomahawk.

США одобрили продажу ракет Tomahawk Германии.
США одобрили продажу ракет Tomahawk Германии.

Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц, несмотря на ранее высказывавшиеся сомнения в планах их размещения, передает euronews.com

"На полях саммита НАТО в Анкаре мы договорились с американским правительством, что американские ракеты Tomahawk будут закуплены нами и размещены в Германии", – сказал Мерц депутатам, выступая с заявлением в парламенте.

По его словам, этот шаг закроет важный стратегический пробел в обороне страны.

"Одновременно мы будем работать над разработкой собственных европейских систем и их размещением в Европе", - добавил Мерц, не уточнив, когда ожидаются поставки ракет Tomahawk.

Эти ракеты запускаются в основном с подводных лодок и боевых кораблей и способны преодолевать более 1 600 километров.

Как сообщил источник в правительстве Германии, во вторник министры обороны двух стран подписали письмо о намерениях по сделке по ракетам Tomahawk после состоявшихся ранее переговоров между Мерцем, президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями силовых ведомств обеих государств.

В письме США обязались до августа дать формальное одобрение на продажу ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhoon, однако количество закупаемых ракет останется засекреченным.

В Берлине рассматривают размещение крылатых ракет большой дальности, таких как американские Tomahawk, как ключевой элемент стратегии сдерживания России.

Пока у европейских производителей нет альтернатив с сопоставимой дальностью и ударными возможностями, поэтому Берлин и другие ведущие страны НАТО в Европе остаются зависимыми от Вашингтона в поставках такого вооружения.

В среду Великобритания объявила, что 12 европейских союзников по НАТО, включая Германию, в течение следующего десятилетия совместно потратят около 50 млрд долларов (43 млрд евро) на разработку новых высокоточных вооружений большой дальности.

По словам источника в немецком правительстве, Берлин намерен профинансировать примерно половину стоимости проекта.

В мае Мерц заявлял, что планируемое размещение ракет Tomahawk в Германии, о котором объявил бывший президент США Джо Байден, отменяется.

Тогда Мерц объяснял это истощением арсеналов из‑за войн в Иране и Украине.

Источник
euronews.com logoeuronews
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