США одобрили продажу ракет Tomahawk Германии.

США одобрили продажу Германии крылатых ракет дальнего радиуса действия Tomahawk.

Об этом заявил в четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц, несмотря на ранее высказывавшиеся сомнения в планах их размещения, передает euronews.com

"На полях саммита НАТО в Анкаре мы договорились с американским правительством, что американские ракеты Tomahawk будут закуплены нами и размещены в Германии", – сказал Мерц депутатам, выступая с заявлением в парламенте.

По его словам, этот шаг закроет важный стратегический пробел в обороне страны.

"Одновременно мы будем работать над разработкой собственных европейских систем и их размещением в Европе", - добавил Мерц, не уточнив, когда ожидаются поставки ракет Tomahawk.

Эти ракеты запускаются в основном с подводных лодок и боевых кораблей и способны преодолевать более 1 600 километров.

Как сообщил источник в правительстве Германии, во вторник министры обороны двух стран подписали письмо о намерениях по сделке по ракетам Tomahawk после состоявшихся ранее переговоров между Мерцем, президентом США Дональдом Трампом и высокопоставленными представителями силовых ведомств обеих государств.

В письме США обязались до августа дать формальное одобрение на продажу ракет Tomahawk и наземных пусковых установок Typhoon, однако количество закупаемых ракет останется засекреченным.

В Берлине рассматривают размещение крылатых ракет большой дальности, таких как американские Tomahawk, как ключевой элемент стратегии сдерживания России.

Пока у европейских производителей нет альтернатив с сопоставимой дальностью и ударными возможностями, поэтому Берлин и другие ведущие страны НАТО в Европе остаются зависимыми от Вашингтона в поставках такого вооружения.

В среду Великобритания объявила, что 12 европейских союзников по НАТО, включая Германию, в течение следующего десятилетия совместно потратят около 50 млрд долларов (43 млрд евро) на разработку новых высокоточных вооружений большой дальности.

По словам источника в немецком правительстве, Берлин намерен профинансировать примерно половину стоимости проекта.

В мае Мерц заявлял, что планируемое размещение ракет Tomahawk в Германии, о котором объявил бывший президент США Джо Байден, отменяется.

Тогда Мерц объяснял это истощением арсеналов из‑за войн в Иране и Украине.