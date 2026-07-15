Германия не примет участие в первых военных учениях "коалиции желающих".

Германия не будет участвовать в первых военных учениях многонациональных сил в Польше, созданных для поддержки Украины. В Берлине уточнили, что в Польше пройдет командно-штабная тренировка без немецких военных.

Германия не примет участие в первых военных маневрах "коалиции желающих" по поддержке Украины, которые пройдут в Польше, сообщили в среду, 15 июля, источники в правительственных кругах в Берлине. По словам источников, речь идет о "штабной рамочной тренировке небольшого масштаба", которая состоится без участия Германии, пишет dw.com

Коалиция из порядка 35 союзников Украины на встрече в Париже 13 июля договорилась о проведении первых учений многонациональных сил для Украины. Эти силы создаются для поддержки Украины в случае заключения с Россией договоренности о прекращении огня. Первые маневры пройдут в Польше - одной из соседних стран Украины.

Коалиция таким образом хочет подготовиться к "конкретным гарантиям безопасности для Украины, а также для региона", пояснил премьер-министр Польши Дональд Туск. Среди других стран-участниц он назвал Францию и Великобританию. На штабных рамочных учениях будут в первую очередь отрабатываться пути принятия решений или перемещения войск - как правило, без реального передвижения военной техники или солдат на местности.

Решение о вкладе Германии пока не принято

Создание многонациональных сил под европейским руководством для обеспечения возможного прекращения огня в Украине было согласовано в декабре на саммите по Украине в Берлине. Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 июля заявил, что силы уже готовы к применению.

В то же время канцлер ФРГ Фридрих Мерц (Friedrich Merz) заявил лишь, что "коалиция желающих" готова играть "важную роль" в гарантиях безопасности для Украины после прекращения огня в тесном сотрудничестве с США.

"О виде и масштабе немецкого вклада будут решать также правительство ФРГ и бундестаг", - подчеркнул канцлер. Мерц уже в декабре после саммита по Украине в Берлине оставил открытым вопрос о немецком вкладе в многонациональные силы для Украины.