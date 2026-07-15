ГНС и банки обсудили новые правила обмена налоговой информацией.

Государственная налоговая служба (ГНС) 15 июля провела рабочее совещание с представителями Национального банка Молдовы, Ассоциации банков Молдовы и подотчетных финансовых учреждений.

Стороны обсудили внедрение законодательных изменений, касающихся автоматического обмена информацией о финансовых счетах, а также применение обновленной версии Единого стандарта отчетности (CRS), передает stiri.md

По данным ГНС, целью встречи было представление изменений в нормативной базе, анализ их влияния на обязательства финансовых учреждений по предоставлению отчетности, а также укрепление сотрудничества между государственными органами и банковским сектором в процессе внедрения новых требований.

Директор Государственной налоговой службы Ольга Голбан подчеркнула, что применение обновленного стандарта предусматривает как адаптацию информационных систем, так и корректировку внутренних процессов по сбору, проверке и передаче информации.

«Мы хотим пройти этот процесс вместе, заранее выявить возможные сложности и найти необходимые решения, чтобы внедрение новых положений проходило эффективно и в соответствии с международными стандартами. Государственная налоговая служба продолжит оказывать поддержку и предоставлять разъяснения всем вовлеченным учреждениям, в том числе используя экспертный потенциал Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)», — заявила Ольга Голбан.

В ходе заседания были представлены законодательные изменения, принятые для внедрения обновленной версии Единого стандарта отчетности. В частности, предусматривается расширение перечня финансовых продуктов, подлежащих отчетности, за счет включения продуктов электронных денег, дополнение состава передаваемой информации, уточнение ряда определений и усиление процедур проверки.

Участники также обсудили график внедрения новых требований, необходимые технические изменения для отчетности и меры, предпринимаемые Государственной налоговой службой для адаптации информационных систем. Кроме того, представители финансовых учреждений задали вопросы, касающиеся практического применения новых положений.

Государственная налоговая служба вновь подтвердила, что продолжит диалог с финансовым сектором, чтобы обеспечить единообразное применение новых правил и выполнение международных обязательств Республики Молдова в сфере автоматического обмена налоговой информацией.