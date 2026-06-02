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eurointegration.com.ua logoeurointegration
2 Июня 2026, 23:38
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Германия не смогла получить место непостоянного члена Совбеза ООН

Попытка Германии получить место непостоянного члена в Совете Безопасности ООН потерпела неудачу.

Германия не смогла получить место непостоянного члена Совбеза ООН.
Германия не смогла получить место непостоянного члена Совбеза ООН.

Как сообщила председатель Генеральной Ассамблеи ООН Анналена Бербок, во время выборов, состоявшихся в Нью-Йорке, Федеративная Республика Германия уступила Португалии и Австрии уже в первом туре, передает eurointegration.com.ua

Германия входила в состав Совета Безопасности шесть раз, в последний раз – в 2019 и 2020 годах. Обычно Берлин выдвигает свою кандидатуру в Совет Безопасности раз в восемь лет. По словам дипломатов, Германия еще никогда ранее не терпела неудачу в борьбе за место.

Германия получила лишь 104 голоса. Для необходимого большинства потребовалось бы 127 голосов, отметила Бербок. Португалия получила 134 голоса, а Австрия – 131.

Для канцлера Фридриха Мерца и его министра иностранных дел Йогана Вадефуля это поражение также является значительным ударом по их усилиям позиционировать Германию как ключевого игрока на международной арене сильнее, чем это было в последние годы.

Кандидатура Германии с самого начала оказалась в сложных обстоятельствах: Берлин вступил в избирательную кампанию только в 2020 году, позже Лиссабона и Вены. Кроме того, позиция Германии по поводу войны в Газе вызвала критику, как и ее сдержанная реакция на израильское нападение на Иран и действия США в Венесуэле.

Совет Безопасности – единственный орган ООН, который может принимать юридически обязательные решения, такие как введение санкций и санкционирование применения силы. В его состав входят пять постоянных членов с правом вето: Великобритания, Китай, Франция, Россия и Соединенные Штаты.

Остальные 10 членов избираются, причем ежегодно в состав Совета входят пять новых членов. В этом году один член представляет Африканскую группу, один – Латиноамериканскую и Карибскую группу, один – Азиатско-Тихоокеанскую группу и два – Западноевропейские и другие страны.

Зимбабве заменит Сомали, Тринидад и Тобаго заменит Панаму, а Португалия и Австрия заменят Данию и Грецию. Филиппины и Кыргызстан соревнуются за место Пакистана.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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