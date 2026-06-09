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dw.com logodw
9 Июня 2026, 11:56
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Германия и Франция прекратят разработку боевого самолета FCAS

Фридрих Мерц и Эмманюэль Макрон решили отказаться от совместной разработки системы ведения воздушных боев будущего FCAS из-за разногласий между Dassault и Airbus. Обе страны сожалеют, что осуществить проект невозможно.

Германия и Франция прекратят разработку боевого самолета FCAS.
Германия и Франция прекратят разработку боевого самолета FCAS.

Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон решили отказаться от совместной разработки системы ведения воздушных боев будущего FCAS (Future Combat Air System) из-за затянувшихся разногласий между участвующими в проекте компаниями Dassault и Airbus. Соответствующие сообщения СМИ в понедельник, 8 июня, подтвердил Елисейский дворец, пишет dw.com

Макрон и Мерц сожалеют о невозможности дальнейшей реализации франко-германского проекта и неспособности обеих компаний прийти к соглашению, указывается в заявлении. Офис президента Франции заявил, что власти Германии сочли невозможным оказывать дальнейшее давление на соответствующие компании.

Как отмечается далее, Франция продолжит поощрять компании и вооруженные силы в поиске путей сотрудничества в рамках европейских проектов, отвечающих интересам национальной безопасности.

Мерц и Макрон пытались убедить компании преодолеть разногласия

Ранее в тот же день об отказе от осуществления проекта FCAS сообщили агентства Reuters, AFP и dpa со ссылкой на источники в Берлине. Мерц и Макрон "пришли к единому выводу, что компании не смогут договориться о создании совместного боевого самолета", сообщил AFP представитель правительства Германии. Источники в кабмине ФРГ сообщили, что Мерц и Макрон обсудили решение 5 июня в кулуарах саммита в Черногории, уточняет Reuters. 

По данным журналистов, политики ранее тщетно пытались убедить европейскую аэрокосмическую группу Airbus, а также французскую Dassault Aviation преодолеть противоречия.

Президент Франции не хочет полностью пожертвовать знаковым проектом 

Европейский собеседник уточнил, что в названии систем, не относящихся непосредственно к истребителю, может сохраниться торговая марка FCAS. В связи с выборами президента Франции в апреле 2027 года Макрон не хочет полностью жертвовать знаковым проектом FCAS, который он запустил вместе с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель в 2017 году, отметил источник.

В рамках проекта FCAS велась разработка истребителя, который должен был прийти на смену европейскому боевому самолету Eurofighter, а также БПЛА для его сопровождения и так называемого боевого облака (Combat Cloud), призванного объединить все системы в единую сеть. Изначально предполагалось, что работа над системой FCAS будет завершена к 2040 году. 

Однако процесс забуксовал, поскольку глава французского авиастроительного предприятия Dassault Aviation Эрик Трапье настаивал на том, чтобы именно его компания контролировала ту часть проекта, которая связана с разработкой истребителя. Германия и Испания были не согласны с этим.

Канцлер ФРГ: Бундесверу не нужен этот проект

Фридрих Мерц 18 февраля в подкасте Machtwechsel (в переводе: "Смена власти") недвусмысленно дал понять, что планы по созданию истребителя шестого поколения для Европы в рамках проекта FCAS могут быть отложены, поскольку тот самолет, который разрабатывался, больше подходил для нужд французских ВВС, чем для бундесвера.

"Французам в следующем поколении боевых самолетов нужен истребитель, сертифицированный как "способный транспортировать ядерное оружие"; нам это сейчас не нужно в немецких вооруженных силах", - сказал он.

Источник
dw.com logodw
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