theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
theguardian
26 Мая 2026, 11:56
6 574
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Во Франции началось масштабное расследование по фактам насилия в детских садах

Полиция Парижа проводит расследование в 84 дошкольных учреждениях, примерно в 20 начальных школах и около 10 детских садах.

Во Франции началось масштабное расследование по фактам насилия в детских садах.
Во Франции началось масштабное расследование по фактам насилия в детских садах.

Оно началось после того, как правоохранители получили более 100 заявлений о жестоком обращении, физическом насилии и изнасиловании детей в возрасте от трех лет со стороны воспитателей, сообщает theguardian.com

В обязанности воспитателей входит присмотр за детьми во время обеда, перемен, дневного сна и внеклассных занятий. Они не являются сотрудниками образовательных учреждений, а нанимаются мэрией или местными властями, часто без специальной подготовки или профессиональных дипломов.

The Guardian отмечает, что насилие над детьми со стороны воспитателей во Франции «носит системный характер». С января по апрель 2026 года мэрия Парижа отстранила от работы 78 таких сотрудников, в том числе 31 человека, подозреваемого в сексуализированном насилии. В начале июня в Париже начнется судебный процесс над школьным воспитателем, обвиняемым в сексуальном насилии над пятью детьми в возрасте от трех до пяти лет в детском саду. В июне также будет вынесен вердикт по другому делу в отношении 47-летнего школьного воспитателя, обвиняемого в сексуализированном насилии над девятью десятилетними девочками в Париже.

Мэр Парижа Эммануэль Грегуар в апреле опубликовал план стоимостью €20 млн по решению «серьезных проблем» в системе школьного надзора. Он заявлял, что в июне будет представлен отчет с предложениями о роли воспитателей, созданный на основе публичных обсуждений.

Источник
theguardian
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте