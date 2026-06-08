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epravda.com.ua logoepravda
8 Июня 2026, 21:46
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Великобритания создаст национальный "суперкомпьютер" за $1,47 миллиарда

В понедельник, 8 июня, Великобритания обнародовала новый план стоимостью 1,47 миллиарда долларов по развитию собственных вычислительных мощностей в сфере искусственного интеллекта.

Великобритания создаст национальный &#34;суперкомпьютер&#34; за $1,47 миллиарда.
Великобритания создаст национальный "суперкомпьютер" за $1,47 миллиарда.

Он включает создание нового национального суперкомпьютера и финансирование отечественных компаний-производителей микросхем, передает epravda.com.ua со ссылкой на reuters.com

Эта стратегия основана на обязательстве в размере 400 млн фунтов стерлингов (около $500 млн), объявленном премьер-министром Киром Стармером на London Tech Week ранее в понедельник, на закупку специализированных чипов для искусственного интеллекта, что является частью более широких усилий по укреплению суверенных вычислительных мощностей страны.

Национальный суперкомпьютер для искусственного интеллекта стоимостью 750 млн фунтов (около $1,47 миллиарда) стерлингов будет введен в эксплуатацию в 2030 году. Он будет использовать смешанную систему микросхем, сочетающую проверенные процессоры и процессоры нового поколения.

400 млн фунтов стерлингов из бюджета суперкомпьютера пойдут на микросхемы нового поколения, в частности 150 млн фунтов стерлингов — на микросхемы для инференции, которые планируется приобрести этим летом у британских компаний.

Фонд, возглавляемый американской венчурной компанией Playground Global и поддержанный суммой до 150 миллионов фунтов стерлингов от British Business Bank, будет инвестировать в британские компании, производящие аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта.

Программа инноваций в сфере аппаратного обеспечения искусственного интеллекта на сумму 120 миллионов фунтов стерлингов будет финансировать британские компании для проектирования, разработки и тестирования новых микросхем.

Источник
epravda.com.ua logoepravda
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