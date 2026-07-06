Генсек ООН призвал установить ограничения в работе ИИ.

Повсеместное внедрение искусственного интеллекта (ИИ) представляет собой эксперимент без плана, нужно установить ограничения в его работе.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на конференции по безопасности искусственного интеллекта в Женеве.

«Над нашим обществом проводится эксперимент без плана и согласия, и это неустойчиво и неприемлемо. Искусственный интеллект уже трансформирует наш мир. Вопрос в том, будем ли мы управлять этим преобразованием вместе или позволим ему управлять нами», — сказал Гутерриш.

Он призвал установить ограничения, чтобы вернуть контроль над развитием ИИ.

До этого независимая международная научная группа по ИИ, созданная под эгидой Организации Объединенных Наций, опубликовала первый доклад. Представляя документ на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, Гутерриш призвал правительства не откладывать разработку международных правил в этой сфере.

Главный вывод в докладе, как подчеркнул он, заключается в том, что чем быстрее развивается искусственный интеллект без общих правил, тем меньше у правительств и общества остается возможностей влиять на его будущее.