Apple хочет добавить платную подписку на Siri.

Об этом сообщил журналист Bloomberg Марк Гурман со ссылкой на источники, знакомые с планами компании.

В долгосрочной перспективе Apple может применить модель, уже используемую рядом разработчиков ИИ-сервисов, включая OpenAI и другие компании. Базовые возможности Siri останутся бесплатными, тогда как доступ к наиболее ресурсоемким функциям может стать частью отдельной подписки.

Вероятнее всего, платный доступ потребуют инструменты генерации изображений, сложные многоэтапные запросы и другие функции Apple Intelligence, требующие значительных вычислительных ресурсов. Пока компания не готова запускать такую модель, поскольку обновленная версия Siri продолжает находиться на ранней стадии развития и еще не достигла уровня зрелости, который Apple считает необходимым для коммерциализации сервиса.

Вместе с тем первые элементы подобного подхода уже начали появляться в экосистеме компании. Apple ранее объявила, что подписчики сервиса iCloud+ получают увеличенные лимиты на использование функций Apple Intelligence. Пользователям без подписки доступны более строгие ограничения, после достижения которых необходимо ждать обновления квот.

Точные параметры лимитов компания пока не раскрывает. Однако сам факт появления различных уровней доступа может свидетельствовать о постепенном переходе Apple к многоуровневой модели монетизации сервисов искусственного интеллекта.