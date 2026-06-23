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kommersant.ru logokommersant
23 Июня 2026, 09:51
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Альянс разведок пяти стран предупредил об угрозе со стороны последних моделей ИИ

Разведывательный альянс, широко известный как Five Eyes, выступил с заявлением о необходимости срочных действий против киберугрозы со стороны новых моделей искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Reuters.

Альянс разведок пяти стран предупредил об угрозе со стороны последних моделей ИИ.
Альянс разведок пяти стран предупредил об угрозе со стороны последних моделей ИИ.

«Ожидается, что передовые модели ИИ превзойдут текущие ожидания отрасли, коренным образом изменив как наступательные, так и оборонительные возможности в киберпространстве. Сроки рассчитаны не на годы, а на месяцы»,— цитирует агентство заявление официальных лиц США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии, сообщает kommersant.ru

В тексте на трех страницах нет подробностей. В основном в нем повторяются основные рекомендации по кибербезопасности, такие как быстрое исправление неисправного программного обеспечения и отказ от подключения систем к сети без необходимости. Также содержится призыв использовать ИИ «для раннего выявления слабых мест» в защите.

Предупреждение стало еще одним свидетельством растущей обеспокоенности властей из-за появления таких моделей, как Mythos от Anthropic или GPT-5.5-Cyber от OpenAI, которые, как утверждается, позволяют пользователям быстро выполнять сложные и потенциально разрушительные взломы, отмечает Reuters.

Ранее Anthropic был вынужден отключить версию Mythos после того, как правительство США распорядилось приостановить доступ к моделям для иностранных граждан из соображений нацбезопасности.

Источник
kommersant.ru logokommersant
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