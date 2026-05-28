Молдова усилит армию и систему ПВО к 2035 году.

Согласно новой Военной стратегии, к 2035 году Национальная армия должна включать около 8 500 резервистов и 2 000 гражданских сотрудников. Об этом заявил министр обороны Анатолие Носатый

По словам главы Минобороны, нынешней численности армии — около 7 тысяч военнослужащих — недостаточно для эффективного реагирования на современные военные угрозы. В связи с этим власти планируют внедрить новые формы подготовки и создать добровольный или контрактный резерв.

«Нам необходима подготовка резервистов и хорошо скоординированные подразделения для защиты страны», — подчеркнул Носатый.