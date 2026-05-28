tvrmoldova.md logotvrmoldova
28 Мая 2026, 18:45
Молдова усилит армию и систему ПВО к 2035 году

Республика Молдова намерена существенно укрепить обороноспособность страны в ближайшие годы.

Согласно новой Военной стратегии, к 2035 году Национальная армия должна включать около 8 500 резервистов и 2 000 гражданских сотрудников. Об этом заявил министр обороны Анатолие Носатый

По словам главы Минобороны, нынешней численности армии — около 7 тысяч военнослужащих — недостаточно для эффективного реагирования на современные военные угрозы. В связи с этим власти планируют внедрить новые формы подготовки и создать добровольный или контрактный резерв.

«Нам необходима подготовка резервистов и хорошо скоординированные подразделения для защиты страны», — подчеркнул Носатый.

Отдельное внимание уделяется укреплению системы контроля воздушного пространства. В ближайшее время в Молдове станет полностью готов к работе второй военный радар наблюдения. Новый комплекс способен обнаруживать цели на большей дистанции, включая беспилотники, летящие на малой высоте.

Министр отметил, что одного дополнительного радара недостаточно для полной защиты воздушного пространства страны. По его словам, Молдове необходима комплексная интегрированная система противовоздушной обороны.

Сейчас республика располагает только одним современным радаром, ранее закупленным во Франции. Большая часть остальных систем наблюдения остается устаревшей и менее эффективной против современных угроз.

