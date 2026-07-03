Генерал Донахью покинул пост командующего армией США в Европе и Африке.

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал Крис Донахью подал в отставку. Штаб командования был официально понижен до уровня «трехзвездного».

На церемонии на базе Clay Kaserne присутствовали сотни военнослужащих и официальных лиц. Начальник Европейского командования США генерал Алексуса Гринкевич высоко оценил карьеру Донахью, отметив его роль в адаптации армии к новой эпохе ведения войны, определяемой дронами, искусственным интеллектом и интеграцией сетей и данных, передает stripes.com

«Донахью смог предвидеть, как немногие другие, грядущие изменения в характере войны», — сказал Гринкевич и добавил, что Донахью «читает книги об искусственном интеллекте, данных, алгоритмах, квантовых вычислениях и автономных системах».

Временно исполняющим обязанности командующего назначен генерал-майор Кристофер Норри. На церемонии Донахью поблагодарил своих подчиненных и союзников.

«Я бы отправил своих детей на войну с ними», — сказал он о подразделениях, участвующих в совместных действиях на восточном фланге НАТО.