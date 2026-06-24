Носатый: Выход военных на пенсию в 33-37 лет несколько несправедлив.

Министр обороны Анатолий Носатый заявил об этом, отвечая на вопрос о положениях реформы заработной платы.

После заседания кабинета министров чиновник отметил, что уважает людей, работающих в интересах государства. По его словам, новые правила необходимы, передает realitatea.md

«С моей точки зрения, как кадрового военного, выход на пенсию в 33-37 лет несколько несправедлив, когда другие граждане выходят на пенсию в 63 года. (...) Тем, кто работает в государственных структурах, нужна зарплата, которая мотивировала бы их служить на благо граждан. И это позволило бы им заниматься своей деятельностью в долгосрочной перспективе. Я хочу понимать, что любая служба подразумевает большие инвестиции. Обучение, подготовка». А если человек выходит на пенсию в 40-30 лет, "эти инвестиции не оцениваются", - сказал Анатолий Носатый.

Согласно реформе заработной платы, пенсионный возраст для военнослужащих и государственных служащих со специальным статусом будет постепенно увеличиваться с 45 лет в 2027 году до 50 лет в 2036 году.