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22 Июня 2026, 15:11
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В Молдове резервисты пройдут пятидневные учения на полигонах страны

Национальная армия проведёт в июле, сентябре и октябре учения по подготовке резерва Вооружённых сил.

В Молдове резервисты пройдут пятидневные учения на полигонах страны.
В Молдове резервисты пройдут пятидневные учения на полигонах страны.

Цель сборов — проверка навыков резервистов, а также их ознакомление с новой техникой, оборудованием и вооружением, поступившими на вооружение Национальной армии. Учебные мероприятия продолжительностью пять дней пройдут в различных учебных центрах по всей стране, сообщает нацрмия. 

Первые учения в этом году состоятся с 13 по 17 июля.

Резервисты, отобранные для участия, будут вызваны в территориальные военные центры на основании официальных повесток.

Подобные учения проводятся ежегодно в соответствии с положениями Закона №1244/2002 о резерве Вооружённых сил, а также Планом подготовки Национальной армии на текущий год.

В 2025 году резервисты участвовали в аналогичных сборах в апреле, мае и ноябре.

В связи со случаями распространения поддельных повесток, зафиксированными в предыдущие годы, Министерство обороны призывает граждан внимательно проверять подлинность полученных документов и при возникновении сомнений обращаться в территориальный военный центр по месту жительства.

Источник
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