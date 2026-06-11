НАТО обсуждает срочное усиление защиты от дронов на восточном фланге
Поводом для срочных решений стал инцидент с дронами РФ в румынском Галаце, где дрон рухнул на крышу многоэтажного дома.
Страны НАТО и ЕС активно обсуждают укрепление защиты от беспилотников на восточном фланге Альянса из-за роста количества инцидентов с дронами вблизи РФ и Беларуси. По данным Politico, особенно обеспокоены государства Балтии, Польша, Румыния и Финляндия, которые считают угрозу со стороны беспилотников все более серьезной, передает rbc.ua
Ведь, как известно, в последние месяцы в регионе неоднократно фиксировали случаи появления неизвестных дронов, а также нарушения воздушного пространства стран НАТО.
В связи с этим союзники рассматривают возможность ускоренного развертывания систем наблюдения, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и других технологий для выявления и перехвата дронов. Также обсуждается более тесная координация между странами-членами НАТО и ЕС.
Одной из инициатив является создание так называемой "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС и НАТО. Проект предусматривает использование сети датчиков, систем мониторинга и беспилотников для постоянного контроля пограничного пространства.
В то же время среди европейских стран нет полного единства по реализации таких планов. Часть государств поддерживает быстрое внедрение новых мер безопасности, тогда как другие выражают обеспокоенность из-за стоимости проектов, технических сложностей и возможного дублирования функций НАТО.
Ранее лидеры стран восточного фланга Альянса уже заявляли о необходимости усиления противовоздушной и противоракетной обороны из-за регулярных нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками.