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rbc.ua logorbc
11 Июня 2026, 08:43
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НАТО обсуждает срочное усиление защиты от дронов на восточном фланге

Поводом для срочных решений стал инцидент с дронами РФ в румынском Галаце, где дрон рухнул на крышу многоэтажного дома.

НАТО обсуждает срочное усиление защиты от дронов на восточном фланге.
НАТО обсуждает срочное усиление защиты от дронов на восточном фланге.

Страны НАТО и ЕС активно обсуждают укрепление защиты от беспилотников на восточном фланге Альянса из-за роста количества инцидентов с дронами вблизи РФ и Беларуси. По данным Politico, особенно обеспокоены государства Балтии, Польша, Румыния и Финляндия, которые считают угрозу со стороны беспилотников все более серьезной, передает rbc.ua

Ведь, как известно, в последние месяцы в регионе неоднократно фиксировали случаи появления неизвестных дронов, а также нарушения воздушного пространства стран НАТО.

В связи с этим союзники рассматривают возможность ускоренного развертывания систем наблюдения, радаров, средств радиоэлектронной борьбы и других технологий для выявления и перехвата дронов. Также обсуждается более тесная координация между странами-членами НАТО и ЕС.

Одной из инициатив является создание так называемой "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС и НАТО. Проект предусматривает использование сети датчиков, систем мониторинга и беспилотников для постоянного контроля пограничного пространства.

В то же время среди европейских стран нет полного единства по реализации таких планов. Часть государств поддерживает быстрое внедрение новых мер безопасности, тогда как другие выражают обеспокоенность из-за стоимости проектов, технических сложностей и возможного дублирования функций НАТО.

Ранее лидеры стран восточного фланга Альянса уже заявляли о необходимости усиления противовоздушной и противоракетной обороны из-за регулярных нарушений воздушного пространства российскими беспилотниками.

Источник
rbc.ua logorbc
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