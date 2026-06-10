FT: Китайцы массово избавляются от дронов из-за ужесточения правил эксплуатации.

В мае в Китае были приняты правила по использованию дронов. В соответствии с ними владельцы должны регистрировать квадрокоптеры в местных органах власти, передавать данные о полетах и получать предварительное разрешение на полеты в зонах ограниченного доступа. Правила вступают в силу в июле, передает ft.com

«Многие люди от них избавились,— сообщил FT Лю Чжэньюй, вице-президент компании Leyishou, занимающейся продажей подержанных дронов.— Цены упали примерно на 30%. Новые дроны иногда просто невозможно продать».

Во время крупнейшей в стране выставки дронов в мае в Шэньчжэне многие производители говорили, что ужесточение правил затормозит развитие быстрорастущего сектора. «Если вы занимаетесь производством дронов, в нынешних условиях вам стало сложно,— заявил Дун Хунлун из компании Shantou Shengze Intelligent Manufacturing.— Каждый завод испытывает трудности».

По словам Хунлуна, несмотря на снижение цен более чем вдвое, его компания в этом году столкнулась с падением спроса и теряет деньги на каждом дроне.

Другие участники рынка и эксперты отмечают, что Китай «по-прежнему полон решимости развивать низковысотную экономику» — сферу деятельности, осуществляемой на высоте до 1 000 м над землей. Регулятор авиационной отрасли страны ожидает, что рынок, включая летающие автомобили и такси, к 2035 году вырастет до $520 млрд с нынешних $150 млрд.

«Китай не хочет неконтролируемого неба, заполненного различными видами деятельности с использованием беспилотников. Он хочет создать четкую логистическую сеть, например, для грузовых БПЛА»,— цитирует FT Эмерсона Сюя, генерального директора авиационной консалтинговой компании NexAvian.

По его словам, власти также заинтересованы в беспилотниках для инспекции и реагирования на чрезвычайные ситуации.