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Infotag.md logoInfotag
10 Июня 2026, 11:50
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Экономист: Производство дронов - шанс для инвестиций и развития новых отраслей

Вячеслав Ионицэ прокомментировал недавнее заявление президента Майи Санду о необходимости поправок в законодательство, которые позволят осуществлять государственно-частное партнерство в сфере обороны.

Экономист: Производство дронов - шанс для инвестиций и развития новых отраслей.
Экономист: Производство дронов - шанс для инвестиций и развития новых отраслей.

«Новое законодательство (в данной области) не гарантирует, что заводы по производству дронов появятся в Молдове завтра. Было бы наивно так полагать. Но это значительно повышает вероятность новых инвестиций. Инвестиции появляются не там, где есть только благие намерения. Они появляются там, где существуют предсказуемые и совместимые с международной практикой нормы», - сказал Ионицэ в интервью порталу Moldova.org, cообщает infotag.md 

По его словам,  Молдова уже имеет подобный опыт:

«Первый раз, когда законодательство о свободных экономических зонах было изменено в соответствии с потребностями инвесторов. Мы разрешили создание субзон, и результатом стало появление автомобильной промышленности, которая сегодня экспортирует продукцию на сотни миллионов долларов в год. Второй - связан с IT-сектором. Создав конкурентоспособную и предсказуемую налоговую базу, Молдова смогла привлечь инвестиции и превратить IT-сектор в одну из важнейших экспортных отраслей своей экономики», - считает он.

Эксперт обратил внимание на то, что современное производство дронов – это не просто оборудование.

«Наибольшая добавленная стоимость сосредоточена в программном обеспечении, искусственном интеллекте, системах управления и цифровых решениях. Именно в этих областях Республика Молдова уже обладает необходимыми навыками и опытом», - считает Ионицэ.

По его мнению, Молдове не придется начинать с нуля, учитывая, что IT-сектор является одним из наиболее конкурентоспособных отраслей экономики.

«Вопрос в том, хватит ли у нас смелости устранить законодательные барьеры, препятствующие появлению новых инвестиций и новых отраслей. Закон не гарантирует успеха. Но без этого закона шансы близки к нулю. А с принятием закона шансы становятся реальными», - заключил он.

Источник
Infotag.md logoInfotag
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