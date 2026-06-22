theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
22 Июня 2026, 09:41
20
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

FT: Военные конфликты удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы

Военные конфликты, в первую очередь на Украине и в Персидском заливе, в 2026 году повлияли на увеличение притока инвестиций в оборонные стартапы.

FT: Военные конфликты удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы.
FT: Военные конфликты удвоили объем инвестиций в оборонные стартапы.

Согласно данным, собранным для Financial Times компанией PitchBook, с начала 2026 года компании этого сектора привлекли от венчурных фондов $12,3 млрд, что почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года, и превышает $9,95 млрд, привлеченных за 2025 год. 

Резкий рост инвестиций обусловлен также необходимостью производства более дешевых систем вооружения нового поколения. В частности, конфликт в Персидском заливе обострил интерес к технологиям морской обороны. По данным источников, знакомых с ситуацией, британский стартап Kraken Technology, чьи автономные суда для поиска мин были выбраны Королевским военно-морским флотом для развертывания в Ормузском проливе, планирует привлечь около $100 млн при оценке компании примерно в $1 млрд.

Основной поток инвестиций в размере $11,4 млрд оказался сосредоточен в США. Почти $5 млрд из них получила Anduril Industries, разрабатывающая дроны. Во время привлечения средств компания в мае почти удвоила свою рыночную оценку до $61 млрд.

Аналитики считают, что несмотря на опасения инвесторов относительно перегрева рынка оборонных стартапов, подобные риски наблюдается только в таких сегментах, как беспилотные летательные аппараты. Возможности для развития же сохраняются в таких областях, как автономные морские системы и спутники. Кроме того, эксперты полагают, что спрос на новые оборонные технологии сохранится даже после окончания текущих конфликтов.

Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте