Молдавские экостартапы оцениваются в $1,8 млрд

За прошлый год рост молдавской экосистемы составил 91,9% — это лучший показатель среди европейских стран и один из самых высоких в мире. Такие данные приводятся в отчёте Global Startup Ecosystem Index 2026 международной платформы StartupBlink, пишет logos-pres.md

Согласно исследованию, в мировом рейтинге стартап-экосистем Молдова занимает 90-е место, а среди стран Восточной Европы находится на 22 позиции.

Молдавская экосистема старатпов насчитывает более 300 начинающих бизнесов и ряд организаций, их поддерживающих. Оценивается экосистема в $1,8 млрд. Плотность — 102 компании на 1 млн населения. Это самая высокая концентрация проектов по отношению к населению в регионе.

Девять компонентов молдавских стартапов

О том, что представляет собой экосистема стартапов в Молдове, рассказал финансист Геннадий Черней. Он больше пяти лет руководил Агентством по инновациям и трансферу технологий Академии наук Молдова, а в настоящее время возглавляет стартап Finergy. В Молдове эта компания помогает банкам развивать технологии приема платежей через систему MIA. А на международном уровне разрабатывает софт для instant payments – платежей с использованием номера телефона. Finergy уже работает на рынках Ближнего Востока, нескольких государств Африки и на Багамских островах.

«Экосистема – это все элементы, которые поддерживают стартапы на разных этапах их существования», — объяснил Геннадий Черней. — Но прежде всего нужно определиться, что такое стартап».

По мнению финансиста, это «бизнес, который ещё не нащупал устойчивую бизнес-модель».

То есть речь идёт не только о разработках программного обеспечения. Идея стартапа – это любой инновационный продукт, от морских платформ для центров обработки данных до нового типа брелоков для ключей. Во всех случаях следует искать свою нишу на рынке с понятным механизмом масштабирования и привлечения новых и новых клиентов.

То есть на этапе идеи следует отработать массу вопросов, от создания прототипа до маркетинга по его продажам.

В Молдове нет венчуров, но есть господдержка

Во-первых, у Организации по развитию предпринимательства (ODA) есть специальная программа по поддержке стартапов.

Во-вторых, у министерства образования и исследований также имеются способы поддержки. И у молдавской Академии наук. Через них можно получить выход на крупнейшие европейские программы по помощи новаторам.

Финансирование. Естественно, это самый сложный вопрос. У Dreamups есть контакты с несколькими бизнес-ангелами, в их числе Дан Стурза, сын бывшего молдавского премьер-министра и известного румынского предпринимателя. Есть у них и программа Mozaic, — что-то типа венчурного фонда.

Кроме того, молдавских финтех-стартап Fagura, (зарегистрированный в Эстонии), может помочь привлечь деньги методом краудфандинга.

Но ни одного полноценного венчурного фонда в Молдове пока нет, хотя разговоры о его создании ведутся уже давно.

Неправительственная организация Startup Moldova пытается координировать действия вышеперечисленных субъектов. Это фонд, который строит и поддерживает предпринимательскую и инновационную экосистему Республики Молдова. Через программы поддержки стартапов, доступ к финансированию, мероприятия, международные партнёрства и инициативы в области публичной политики Startup Moldova объединяет основателей технологических стартапов, инвесторов и корпорации вокруг общей цели: Молдова, в которой хорошие идеи получают ресурсы и доступ к рынкам.

Таким образом, Геннадий Черней насчитал девять элементов поддержки стартапов в современной Молдове.

Помогает Румыния

Пока в Молдове создаются венчурные фонды и акселераторы, молдавские стартаперы обращаются за поддержкой в Румынию. Рынок венчурного капитала в Румынии является одним из самых динамичных в Центральной и Восточной Европе, там действуют около 47 фондов. Ключевые инвесторы базируются в Бухаресте и специализируются преимущественно на SaaS, deep tech и кибербезопасности, предоставляя чеки от $50 000 до $1 млн+ на предпосевных (pre-seed) и ранних стадиях (seed и Series A).

Есть и альтернативные источники финансирования, такие как SeedBlink (ведущая краудфандинговая платформа в Румынии и ЕС, объединяющая angel-инвесторов, VC и синдикаты (чеки от $100 тыс. до $1 млн). И TechAngels — крупнейшая сеть бизнес-ангелов Юго-Восточной Европы для seed и prototype этапов. А также множество стартап-акселераторов, коворкингов и других элементов поддержки.

Молдавские технологические стартапы активно осваивают румынскую экосистему для привлечения капитала от таких фондов, как Underline Ventures и Early Game Ventures. В Бухаресте регулярно проводятся мероприятия в формате питчинга, такие как Moldova Startups Day, где молдавские проекты презентуют свои решения (Fintech, Healthtech, AI) перед румынскими и международными инвесторами.