Молдова опустилась на 2 позиции в Глобальном индексе миролюбия
Республика Молдова по итогам 2025 года заняла 66-е место в «Глобальном индексе миролюбия» (англ. Global Peace Index), опустившись с 64-й позиции, которую занимала годом ранее.
Нужно отметить, что в 2021 году страна была на 59-м месте, сообщает logos-press.md
Этот индекс, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов Института мира совместно с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризует, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах.
Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года.
Global Peace Index является ведущим мировым показателем уровня миролюбия в мире. Индекс оценивает 163 страны на основе 23 показателей, которые делятся на три категории: общественная безопасность, продолжающиеся конфликты и милитаризация.
В отчёте представлен наиболее полный на сегодняшний день анализ тенденций в области мира, его экономической ценности и способов развития мирных обществ.
Самыми миролюбивыми (и безопасными) в прошлом году были признаны Исландия, Ирландия и Новая Зеландия.
Германия на 20 месте, Румыния (вместе с Вьетнамом) на 38.
США на 128 позиции, Иран на 142, Турция на 146, Израиль на 155. Замыкают список Украина (162) и Россия (163).
Причем странами с самой растущей милитаризацией признаны Израиль, США, Северная Корея, Украина и Россия.
В целом средний уровень миролюбия в мире ухудшился на 0,36%.
«Средний уровень миролюбия в странах снизился на 5,4% в период с 2008 по 2025 год. За тот же период 94 страны стали менее мирными, в то время как в 66 странах ситуация улучшилась», — сообщают авторы индекса.