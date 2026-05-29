Молдова опустилась на 2 позиции в Глобальном индексе миролюбия.

Нужно отметить, что в 2021 году страна была на 59-м месте, сообщает logos-press.md

Этот индекс, разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов Института мира совместно с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризует, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах.

Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года.

Global Peace Index является ведущим мировым показателем уровня миролюбия в мире. Индекс оценивает 163 страны на основе 23 показателей, которые делятся на три категории: общественная безопасность, продолжающиеся конфликты и милитаризация.

В отчёте представлен наиболее полный на сегодняшний день анализ тенденций в области мира, его экономической ценности и способов развития мирных обществ.

Самыми миролюбивыми (и безопасными) в прошлом году были признаны Исландия, Ирландия и Новая Зеландия.

Германия на 20 месте, Румыния (вместе с Вьетнамом) на 38.

США на 128 позиции, Иран на 142, Турция на 146, Израиль на 155. Замыкают список Украина (162) и Россия (163).

Причем странами с самой растущей милитаризацией признаны Израиль, США, Северная Корея, Украина и Россия.

В целом средний уровень миролюбия в мире ухудшился на 0,36%.

«Средний уровень миролюбия в странах снизился на 5,4% в период с 2008 по 2025 год. За тот же период 94 страны стали менее мирными, в то время как в 66 странах ситуация улучшилась», — сообщают авторы индекса.