Молдавская экосистема стартапов названа самой быстрорастущей в Европе.

Глобальный индекс экосистем стартапов StartupBlink 2026, опубликованный на этой неделе, оценивает экосистемы стартапов в более чем 1500 городах и 100 странах мира, пишет logos-pres.md

Можно выделить некоторые результаты исследования по Молдове:

Молдова поднялась на 8 позиций, заняв 82-е место в мировом рейтинге, между Азербайджаном и Ливаном. Это самый большой рост на уровне страны в Европе в этом году.

В стране зафиксирован рост на 91,9%, что является самым высоким показателем в Европе и третьим по величине в мире, свидетельствуя о сильном восстановлении после сокращения на 18,9% в прошлом году.

Кишинёв вошёл в топ-500 городов мира по развитию стартапов, поднявшись на 54 позиции и заняв 464-е место, показав рост на 58,3%, что является третьим по величине показателем среди городов. Несмотря на 31-е место в общем рейтинге Центральной и Восточной Европы, Кишинев занимает 10-е место в функциональной категории «Взаимодействие с корпорациями», превосходя свои общие региональные показатели и демонстрируя активное участие корпораций в стартапах.

Результаты рейтинга указывают на растущую международную известность стартап- и инновационной экосистемы Молдовы.

При этом Молдова занимает более высокое место в Индексе деловой среды для новаторов (64-е место), что указывает на то, что благоприятные условия для ведения бизнеса еще не в полной мере отразились на результатах развития экосистемы.

Следует также отметить, что Кишинев — единственный город Молдовы, входящий в рейтинг стартапов, то есть стартап-активность полностью сосредоточена в столице. Развитие дополнительных стартап-хабов за пределами Кишинева остается ключевым структурным приоритетом.

Стартап-экосистема Молдовы выросла до более чем 300 компаний, увеличиваясь на 20% ежегодно. Только в 2025 году стартапы принесли более $60 млн дохода, создали более 1500 рабочих мест и привлекли более $17 млн инвестиций, что демонстрирует, что стартапы становятся реальным двигателем экономического роста страны.

Благодаря привлекательным налоговым льготам, новой инфраструктуре, трансграничному партнерству и новым инструментам финансирования Молдова предлагает стартапам явные возможности для инноваций, сотрудничества и выхода на мировые рынки.